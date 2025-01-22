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    揮別塞車惡夢 雲林麥寮後安大橋拓寬重建通車

    麥寮後安大橋通車，不少當地民眾、六輕工作者都大讚「起碼省15分鐘通勤時間」。（記者李文德攝）

    麥寮後安大橋通車，不少當地民眾、六輕工作者都大讚「起碼省15分鐘通勤時間」。（記者李文德攝）

    2025/01/22 13:08

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉後安大橋是通往六輕工業區的重要道路之一，因橋梁老舊拆除重建，經過近2年工程，今（22）日縣政府舉辦通車典禮。縣府表示，橋梁重建後雙向4車道，寬度18米左右，能大幅減少六輕上下班通勤時間。當地居民及前往六輕的工作者也大讚，通勤時間起碼少了10至15分鐘，「很有感」。

    後安大橋跨越施厝寮大排，是當地重要的交通樞紐，六輕員工工作，此橋都是必經之路，不過原舊橋只有雙向2車道，路寬僅9公尺而已，加上上下班時間車流量龐大，無法及時消化車潮，每逢通勤時間必塞，最遠曾塞近1公里，令民眾們抱怨「不方便」。另因橋梁老舊且通洪斷面不符合治理需求，地方盼改善。

    因此縣府規劃重建改善，由中央水利署補助6150萬，台塑出資約1.3億元，縣府自籌1350萬進行工程，2023年2月開工至今，已宣告完工。雲林縣長張麗善、麥寮鄉長許忠富、台塑企業管理部副總經理蔡建樑、立法委員張嘉郡、丁學忠等人，與當地民眾在農曆春節前，見證地方重要交通新篇章。

    縣府交通工務局長汪令堯表示，橋梁改善長度約61公尺，包含將路面拓寬為18公尺雙向4車道外，橋梁高度也提高70公分以上，提升防洪量能。此外，也將雲3線連接後安橋引道端約200公尺，路面拓寬為17公尺雙向4車道，以紓解龐大車流量。

    當地民眾表示，每次遇到上下班時間，後安大橋周邊都塞成一片，甚至因為橋梁老舊，大車經過時都會發出怪聲，深怕危險，如今重建，也為地方帶來新氣象；六輕員工指出，以往塞車起碼1公里長，如今上下班時間雖人車眾多，但最少省去15分鐘以上通勤時間，「很有感」。

    張麗善表示，後安大橋拓寬改建是當地居民多年心願，順利在今年春節前完工通車，相信為地方紓解車流壅塞；許忠富表示，橋梁重建為民眾帶來交通便利性，未來公所將持續配合中央及地方再為麥寮建設更多便民設施。

    麥寮後安大橋通車，不少當地民眾、六輕工作者都大讚「起碼省15分鐘通勤時間」。（記者李文德攝）

    麥寮後安大橋通車，不少當地民眾、六輕工作者都大讚「起碼省15分鐘通勤時間」。（記者李文德攝）

    麥寮後安大橋因橋梁老舊拓寬重建，經近2年工程今正式通車。（記者李文德攝）

    麥寮後安大橋因橋梁老舊拓寬重建，經近2年工程今正式通車。（記者李文德攝）

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