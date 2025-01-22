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    支援震後玉井建物緊急評估 高市土木技師公會：約280戶受損、完成102戶

    支援台南玉井震後建物緊急評估，高市土木技師公會表示，約280戶受損。（公會提供）

    支援台南玉井震後建物緊急評估，高市土木技師公會表示，約280戶受損。（公會提供）

    2025/01/22 13:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕嘉義地震造成台南市楠西區、玉井區，及嘉義縣大埔鄉等區域受損嚴重；前往支援震後建物緊急評估的高雄市土木技師公會表示，目前通報受損總計約280戶，其中102戶已完成震後建物緊急評估。

    高雄市土木技師公會說明，本次地震發生後，立即受中華民國土木技師公會全國聯合會理事長施義芳緊急指派，協助台南市土木技師公會支援台南市玉井區救災；當日早上9時，台南市土木技師公會即進駐玉井區公所，準備所有救災裝備及文件資料，並成立臨時災害指揮所，全力投入震後救災與震後建物緊急評估。

    公會統計，截至1月21日晚上，已出動約50位土木技師進行震後建物緊急評估，其中玉井區一棟6層樓華廈因梁柱嚴重損毀，現場已立即進行鋼柱支撐作業外，目前通報受損總計約280戶，其中102戶已完成震後建物緊急評估，黃單（需修繕）14戶、紅單（危險建築）14戶、牆面受損但結構安全74戶。

    尚有178戶待評估，且通報數量仍持續增加，為確保災民能在農曆新年前安心過年，高雄市土木技師公會1月22日（四）起將加大土木技師動員力度，全力協助台南市土木技師公會，目標在過年前完成玉井區所有通報受損戶的震後建物緊急評估工作。

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