彰化價值800萬白玉「大衛雕像」遭震倒 居民哭哭：時代的眼淚......

大衛雕像被震倒四分五裂，有網友說他「死不瞑目」，直呼大衛陪伴他們數十年，已是彰化市的地標之一。 （記者湯世名攝）

2025/01/22 13:48

〔記者湯世名／彰化報導〕昨天（21日）凌晨嘉義發生規模6.4強震，彰化縣民也感受到劇烈搖晃，彰化市中山路一處社區大樓中庭擺放的巨型大衛雕像，也被震到四分五裂，2天來有不少民眾前往「瞻仰遺容」，直呼大衛陪伴他們數十年，已是彰化市的地標之一，坐公車看到他就知道彰化到了，如今只剩回憶。

昨天影像顯示，凌晨地震發生不久，雕像突然倒下，除了基座雙腳未損，雙腳以上全碎，屍首分離，全身四分五裂無一處完好。有住戶說，地震當時感覺到上下劇烈搖晃，接著聽到中庭傳來巨響，開窗一看發現雕像已經倒塌。

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據了解，這座雕像是34年前建商從義大利購入，當時斥資800萬元，號稱全球僅有2座，使用白玉石精雕細琢，長年來成為當地的藝術地標，不少彰化市民騎機車或開車經過，總會習慣性的多看一眼。

遭地震震到粉碎的大衛雕像仍擺放在原地，有網友在臉書上指出，大衛老了站不住了；學生時期坐公車，看到大衛像就知道學校要到了；時代的眼淚；還有人說「大衛GG彰化地雞沒了」；小時候走路去國小讀書的必經路程，每天都會看到大衛，令人不捨；921都撐過，還見證彰化青年學子的成長；感謝大衛奉獻裸露的外觀，讓他對人體有初步認識；另有網友希望管委會能重建，若經費不足想發起募款，應有不少人樂意幫助。

大衛雕像被震得四分五裂，幾乎無一處完好。（記者湯世名攝）

大衛雕像被震倒四分五裂，只剩雙腳還屹立不搖。（記者湯世名攝）

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