財源沒著落！ 雲縣取消祖孫托育補助

雲林縣府去年推出萬寶龍催生計畫提高生育補助，加上中央托育補助提高且鼓勵推動公共托育，雲林縣府今年起取消祖孫托育補助。（記者黃淑莉攝）

2025/01/22 12:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為減輕年輕夫妻托育負擔，雲林縣府在2016年開辦「未滿2歲祖孫托育補助」，成為全國唯一有這項福利的縣市，實施9年每年補助上萬人次，今年起不再續辦。縣府社會處指出，祖孫托育補助非法定社福，加上中央陸續提升托育相關補助，考量已完成階段性任務因此停止補助。

雲林縣祖孫托育補助是在前縣長李進勇任內推出，當時因中央只提供父母未就業家庭育兒津貼，每月補2500元至5000元不等，考量雲林公共托育資源不足及縣內祖父母帶孫情況多，為減輕年輕托育負擔間接鼓勵生育而推出，開辦祖孫托育補助，希望搭配透過祖父母完訓專業托育課程，學習最新及專業育兒知識。

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縣府社會處表示，祖孫托育補助金額依原有托育補助加碼2000到5000元，到每年補助上萬人次，經費約2000多萬元。

社會處長林文志指出，祖孫托育補助屬非法定社福，由麥電促協金補助，但因不符財政紀律每年都被中央主計單位檢討，不過因中央自2021年起陸續提升托育補助，尤其自去年大幅提升準公共托育補助金額，同時麥電補助財源用罄，且祖孫托育補助已完成階段性任務，配合中央政策，鼓勵家長使用公共化托育政策，因此今年起不再續辦。

縣長張麗善指出，祖孫托育補助一直都是縣府自行籌措財源，雲林獨有的福利，因中央托育補助提高且鼓勵推動公共托育，考量補助重疊及政策方向，與全國一致由中央來給付。

民進黨籍議員蔡永富說，財劃法修正已三讀通過，未來縣府財政更充裕，希望縣府不要取消祖孫托育補助，要更照顧縣民才對。

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