搭乘淡水、安坑輕軌賞櫻 新北捷運推限定櫻花一日票

配合櫻花季到來，新北捷運公司推出「櫻花輕軌一日票」，民眾可搭乘淡海輕軌、安坑輕軌賞櫻。（新北捷運公司提供）

2025/01/22 12:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕櫻花季到來，新北市政府今天起至2月2日舉辦「新北蒔花好綻─2025花見櫻花季」賞櫻活動，邀請民眾到淡水無極天元宮郊遊踏青、賞櫻祈福。新北捷運公司推出限量「櫻花輕軌一日票」，每張售價50元，即日起販售至2月2日，民眾持一日票，當日可無限次數搭乘淡海輕軌、安坑輕軌賞櫻，輕鬆玩遍沿線景點。

市府綠美化環境景觀處表示，「新北蒔花好綻─2025花見櫻花季」1月22日起至2月2日舉行，民眾除了白天賞櫻，每天下午5點到晚間8點，淡水無極天元宮園區將點燈開放夜間賞櫻，透過光影投射及光雕，印襯在櫻花樹上，營造浪漫氛圍，彷彿置身櫻花海中，此外，每日提供油紙傘與燈籠給市民拍照使用，週末也有DIY工作坊與「櫻之散策」小旅行。

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新北捷運公司指出，淡水天元宮是北海岸賞櫻勝地，今年三色櫻花期已經開始，粉色、米色與桃紅層次豐富，天壇周圍種植的吉野櫻花朵較大且呈現粉白色，花期可持續到2月底。「櫻花輕軌一日票」販賣地點為淡海輕軌V01紅樹林站及V26漁人碼頭站；安坑輕軌可在環狀線十四張站購買。

新北捷運公司推薦輕軌沿線多處賞櫻景點，搭乘淡海輕軌至淡金北新站（V05），轉乘866、875、876、877路線公車，可抵達淡水天元宮；淡金北新站（V05）站旁的公司田溪，有適合散步的北投子櫻花步道；淡金鄧公站（V03）可步行至滬尾櫻花大道。

此外，安坑輕軌沿線則有K07站的陽光運動公園，設有多項親子全齡設施，園區種植約200株櫻花；安康站（K06）的吉安公園有大熊溜滑梯、兒童遊戲區及成人體健區，適合安排一日小旅行。

「新北蒔花好綻─2025花見櫻花季」1月22日起至2月2日舉行，每天下午5點到晚間8點，淡水無極天元宮園區將點燈開放夜間賞櫻。（新北市景觀處提供）

淡水無極天元宮的三色櫻已經盛開，成為民眾走春、拍照打卡的熱門景點。（新北市景觀處提供）

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