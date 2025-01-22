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    髒爆了！彰化空污全台最慘 AQI飆162

    彰化地區今天上午全台空氣最糟糕，不少民眾出門，感受天空灰濛濛，視野變差。（記者張聰秋攝）

    彰化地區今天上午全台空氣最糟糕，不少民眾出門，感受天空灰濛濛，視野變差。（記者張聰秋攝）

    2025/01/22 12:23

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今天不少民眾一出門就發現空氣品質變差，天空灰濛濛的，連八卦山都看不清楚。根據環境部監測，彰化今天上午空氣品質全台最差，員林市空氣品質指標（AQI）飆升至162，彰化市也達到156，均為紅色警示，環保局提醒民眾減少戶外活動，外出務必戴口罩保護健康。

    環境部空氣品質監測網顯示，彰化、台中、嘉義今天空氣品質均達紅色警示，員林AQI 162、彰化156，而二林則為110，屬於橘色提醒。

    環保局指出，今天受到高壓迴流影響，風場轉為偏東風，加上境外污染物移入，導致空氣中的污染濃度升高。中部空品區目前屬於橘色提醒至紅色警示等級，預計明（23）天才會好轉。

    為應對空污，彰化環保局已啟動緊急應變，提醒民眾戴口罩加強防護，並要求縣內前74大公私場所加強自主管理，廟宇遵守環保祭祀措施，營建工地加強空污防制。稽查員也已出動，針對露天燃燒熱區、高污染車輛進行取締，並在重要路口執行車輛怠速稽查，以減緩空氣惡化。

    此外，彰化縣透過中台灣區域治理平台，與鄰近縣市聯手管制主要污染來源，要求台中火力發電廠及麥寮電廠執行降載措施，已減少4000MW發電量，盡力改善中部空氣品質。

    今天上午員林市AQI飆升至162，紅色警報。（圖擷取空品監測網）

    今天上午員林市AQI飆升至162，紅色警報。（圖擷取空品監測網）

    今天上午彰化市AQI飆升至156，紅色警報。（圖擷取空品監測網）

    今天上午彰化市AQI飆升至156，紅色警報。（圖擷取空品監測網）

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