境外霾害來襲！台中PM2.5紫爆 全台最糟

台中市霧濛濛，台中空品亮燈、PM2.5紫爆。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/22 12:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕霾害來了！受中國霾害等境外污染，加上台灣吹東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，台灣中南部嚴重空污，台中市空品亮紅燈，16個AQI空品測站有9個亮紅燈，達到紅色警戒，東大站PM2.5紫爆，空污已達到危害人體程度，為台中這季空污季最嚴重的一次，環團爭好氣聯盟更指，「台中霾害又回來了，而且是全台最糟」！

台中市天空霧濛濛！空品亮紅燈，包括大甲、清水、沙鹿、大肚、西屯、文山、忠明、烏日、大里站等空品測站AQI超過150，達到對所有族族不健康等級，其中沙鹿更達到160，環保署警示，所有族群應減少在戶外活動。

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環保署指出，中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級！環保署及中市環保局指出，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，以及高壓迴流，西半部擴散條件差，污染物易累積；晚間西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，中市府也啟動空污中級預警。

台中火力發電廠10部機組除3部歲休，一早嚴重空污時，因和平廠及大潭廠跳電，仍火力全開，後來因應空污，啟動友善降載減排，5部發電量降至70%到85%，不過有2部進行環保檢測以97%全力發電。

台中市環保局提醒，大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，各地早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大，宜注意保暖。另因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

環保局說明，市府已啟動應變措施，包括針對固定污染源（通知進行降載減排、智慧監控科技執法及派員執行稽查）、移動污染源（車牌影像辨識作業及夜間執行改裝車攔檢）及逸散污染源（通知營建工地加強灑水及道路洗掃、露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導）等，後續將適空品變化情形，適時調整應變措施。另亦已橫向透過各局處相關網站、群組及APP發布警告注意事項，並通知護理之家、復健機構、長照機構及社福機構，彈性調整相關活動及落實防護措施。

霾害來了，台中空品亮燈，９個測站達到紅色危害等級。（翻攝自環保局官網）

台中市東大站PM2.5紫爆。（翻攝自台中市環保局官網）

受中國霾害等境外污染，加上台灣吹東風，中南部空污嚴重，台中這季空污季最嚴重的一次。（翻攝自台中市環保局官網）

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