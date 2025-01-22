寶林案事後採檢落空 台北市衛生局：餐廳「留樣48小時」難度高

台北市寶林茶室信義遠百A13店去年3月爆發食物中毒，最後導致6人死亡，圖為店內廚房。（資料照）

2025/01/22 12:25

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市「寶林茶室」去年3月爆發食物中毒案，33人用餐後因邦克列酸中毒6人死亡，一度引起全國人心惶惶。不過衛生主管機關每次因應食安事件前往採檢，幾乎都採集不到有問題的那批食材，有人建議是否要求餐廳比照學校營養午餐「保存樣本48小時」以防萬一，台北市衛生局坦言「有很高難度」。

回顧稽查過程，去年3月24日台北市衛生局接獲新北市通報，有2人3月22日中午在遠百信義A13的「寶林茶室信義遠百A13店」用餐後身體不適就醫，1人重症不治身亡、1人症狀輕微。台北市衛生局當天趕往餐廳稽查，因無剩餘同批食材，只能採集菜刀、水果刀、砧板及廚師手部檢體，未帶回任何食物檢體，引發各界批評。3月26日食藥署、疾管署、台北市衛生局啟動聯合調查，帶回粿條、醬油等食材檢體檢驗，並勒令該店停業。

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依據「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」規定，學校提供盒餐、營養午餐，應保留盒餐樣本至少1份，並標示日期、餐別，置於攝氏7度以下，冷藏保存48小時才可丟棄，以利發生食品中毒案件時查驗。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁坦言，一般餐廳要比照執行真的有困難，她以近期爆發的饗饗疑似食品中毒案為例，自助餐廳同時供應1、200道菜，若每道菜都保留足夠檢驗的量，餐廳每天供應午餐、下午茶及晚餐共3餐，餐點樣本各保留48小時，在空間跟成本上都有相當難度。

而學校雖一次供餐數量可達數千、甚至數萬份，但餐點單純，僅需保留1個便當即可，困難度差異很大。林冠蓁強調，若有剩餘同批食材一定會採集送驗，但由於接獲疑似食品中毒通報通常都是2、3天後的事，因此常常沒有剩餘同批食材，稽查員會改採環境檢體及廚房工作人員手部檢體送驗。

經營甜品店的羅小姐認為，要留樣48小時不可行，雖然店裡產品沒有很多大約10樣，但冰箱根本沒有多餘空間可以存放樣品，對店家來說會增加很多成本、壓力。而且樣本取樣的時間點、使用的容器，都有可能對檢驗結果造成影響，就算當下餐點沒有問題，48小時後食物也都變質了。

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