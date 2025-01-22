馬公市大家長 春節前夕致贈警消慰勞金

馬公市長黃健忠與主席歐銀花，前往馬公警分局致贈春節慰勞金。（記者劉禹慶攝）

2025/01/22 12:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節腳步漸近，馬公市公所為確保市民度過一個平安祥和的佳節，已全面啟動春節期間的安全維護工作。今（22日）馬公市長黃健忠與市民代表會主席歐銀花，共同前往馬公市各警消單位進行春節慰問，代表市公所致贈慰勞金，感謝第一線人員於年節期間堅守崗位，守護市民安全。

馬公市長黃健忠表示，春節是闔家團圓的重要時刻，但警消人員犧牲與家人團聚的機會，堅守崗位，維護社會治安與公共安全，展現了無私奉獻的精神。為了表達對警消同仁的感謝，特地前往各執（協）勤單位，包括馬公分局、勤指中心、偵查隊、交通分隊、光明、啟明、文澳、鎖港與東衛等派出所，憲兵隊、航警局馬公分駐所、消防局馬公分隊、高雄港務消防隊馬公港分隊及澎南分隊。此外，慰勞範圍還涵蓋朝陽里、西衛里及嵵裡里守望相助隊，以及轄內義消、義警等，向所有參與春安工作的人員表達敬意。

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馬公市長黃健忠指出，這份慰勞金雖不奢華，但代表馬公市公所對警消單位長期以來落實安全維護工作的肯定，也寄託對他們在春節期間辛勤付出的感謝與祝福。他並勉勵所有參與春安工作的同仁繼續秉持專業精神，確保市民度過一個平安、快樂的農曆春節。

最後，黃健忠市長偕歐銀花主席與在場警消人員互道新春祝賀，期盼透過全體警消與相關單位的共同努力，在春安期間確保市區治安、交通與公共安全零缺失，讓馬公市民在祥和氛圍中迎接新的一年。

針對各軍警消巡春節捍衛家園辛勞，馬公市大家長為弟兄們加油打氣。（記者劉禹慶攝）

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