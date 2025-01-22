因母疾發願 基隆何姓民眾捐米10年不間斷

基隆何姓業者每年發送白米幫助有需要的人，10年如一日，今年捐出1萬斤。（記者盧賢秀攝）

2025/01/22 12:25

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆工程業何姓業者10年前因母親生病，向神明發願每年要捐米照顧清寒家庭，10年來從未間斷，而且每年增加，今年將送出1萬斤的米，只要有困難實際需要的人都可以前往領取。他說，行有餘力能夠助人，內心很快樂，中正區議員、里長也都協助送米給中低收等需要幫助的人。

「助人為快樂之本」，何姓業者指出，一開始發放白米給清寒家庭的初衷，是因為母親生病，他向菩薩祈求，發願母親病癒後要每年發放白米，幫助需要的人。

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農曆年快到了，中船路58號旁堆滿1箱箱白米，何姓業者說，從以前捐100斤到現在第10年，今年共捐出1萬斤，而且用的是一級米。

他認為，既然要助人就買上好的米糧，讓清寒家庭過年不比一般人差，也能吃上一口好米，他說，只要公司持續經營，愛心就會一直做下去，而且只要有需要的民眾都可以前往領取。

有位老先生說，很感謝何老闆，平常生活比較艱苦，謝謝大家的幫忙，過年可以無虞。

中正區公所、周邊里鄰長及市議員服務處都知道他每年過年前會發放白米給需要的弱勢家庭，里長及議員也會來幫這些家庭代領代送，有人出錢有人出力，成就一份愛心。

基隆何姓業者每年發送白米幫助有需要的人，10年如一日，今年捐出1萬斤。（記者盧賢秀攝）

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