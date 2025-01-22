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    明天公布2035減碳目標 環團：52％才能達淨零

    製造部門占台灣整體碳排量過半，尤以石化、鋼鐵、電子產業排放量最高。圖為高雄的石化產業。（資料照）

    製造部門占台灣整體碳排量過半，尤以石化、鋼鐵、電子產業排放量最高。圖為高雄的石化產業。（資料照）

    2025/01/22 12:07

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕總統府氣候變遷對策委員會明（23）天將公布我國2032年、2035年的溫室氣體減量目標。環團指出，若要符合2050淨零排放目標，台灣2032年應達成減量46%、2035年應達到減量52%；並盼政府建構以科學為基礎的減碳政策，及提出整合性的產業淨零轉型戰略，加速難減排的製造業去碳化。

    台灣氣候行動網絡表示，去年底公布新的2030年減碳目標，從原訂的24％加減1％提高至28％加減2％，肯定政府提高減碳目標，但根據他們所做的研究，若台灣要符合2050淨零排放的法定目標，台灣需於2030年達到減量40%才算足夠，2032年則應達成減量46%，2035年應達到減量52%。

    台灣氣候行動網絡表示，因應巴黎氣候協定，世界各國都將在今年提出預估可達成的2035年減碳目標，也就是國家自定貢獻（NDC3.0），盼政府與全球減碳同步，在今年11月的COP30前，提出台灣的NDC3.0目標。

    台灣氣候行動網絡提到，NDC3.0制定應符合4個重點，分別是建構以科學為基礎的減碳政策、打造以社會支持為本的再生能源發展模式、NDC3.0制定應確保資訊公開及保障公民參與，並針對碳排佔比過半的製造部門，提出一套整合性的產業淨零轉型戰略，促進公私部門的長期投資，加速難減排的製造業去碳化。他們也強調，具備科學證據和社會溝通的溫室氣體減量行動方案，才有可能獲得社會支持，並確實達成減碳成果。

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