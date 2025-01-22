澎管處蛇年綠蠵龜公仔、平安紀念幣 春節前曝光

今年澎湖元宵節系列，推出嗡嗡綠蠵龜公仔。（澎管處提供）

2025/01/22 11:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府曾推出元宵萬龜祈福，系列公仔造成收藏熱潮，澎湖國家風景區管理處接力推出綠蠵龜公仔，至今已邁入第13個年頭，今年推出嗡嗡綠蠵龜公仔，還有每年的平安紀念幣，預料將再掀起收藏潮，外界詢問度相當高。

「嗡嗡」WON WON燈塔吉祥物為2022年由akibo李明道老師團隊規劃，以澎湖縣漁翁島西南端的漁翁島燈塔所設計，漁翁島燈塔古稱西嶼塔燈，為台灣最古老燈塔，也因澎湖的特殊地理環境海洋開拓史，使澎湖燈塔在台灣燈塔歷史文化中扮演著重要的角色；澎湖燈塔的文化資產在轉化為觀光價值景點展示的同時，「嗡嗡」WON WON燈塔吉祥物，活潑吸睛又可愛的Q萌模樣，可擔任地區宣傳大使的角色。

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由於全世界海龜都是珍貴保育類海洋生物，尤其是目前全球7種海龜，澎湖就占了5種，綠蠵龜為最大宗，同時澎湖也是綠蠵龜產卵地，望安更設有全台首座綠蠵龜保育區，澎湖各地都有海龜活動蹤跡，因此澎管處系列公仔今年以綠蠵龜為原型，搭配嗡嗡燈塔造型。

元宵節期間串聯澎湖24家廟宇，共同舉辦「元宵乞龜集章」活動，時間為2月11日至14日。遊客凡集滿指定章戳，即可兌換限量版綠蠵龜公仔（限量1200隻），並可參加抽獎，獎品包含蘋果iPad平板電腦及多樣在地伴手好禮。

今年元宵節，澎湖推出平安紀念幣。（澎管處提供）

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