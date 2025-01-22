基隆知名餐酒館傳7人聚餐後上吐下瀉 已預防性停業

基隆市某餐酒館疑有民眾聚餐後上吐下瀉。（記者盧賢秀攝）

2025/01/22 11:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市某知名餐飲集團的餐酒館，傳出日前有8位民眾前往用餐後，其中7人出現上吐下瀉症狀，有3人就醫。基隆市衛生局已前往店家檢查、採樣外，要求部分不合格部分限期改善，店家目前預防性停業，會等政府單位檢驗無虞後才會復業。

據民眾投訴指出，與同事及好友共8人18日到餐酒館開心聚餐，沒想到聚餐第二天，聚餐的8個人中有7人出現上吐下瀉的症狀，有3人自行就醫，其中比較嚴重的甚至在家中暈倒，被家人緊急送醫急診。

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聚餐的民眾懷疑是餐酒館的食物引起食物中毒，已通報基隆市衛生局，衛生局20日前往店家進行安全衛生檢查，採集環境、廚工及民眾檢體送驗，店內有部分食材處理情況不符規定，已開立限期改善單，若複查不合格，將依法裁處，同時完成改善檢查合格才能夠恢復營業。

衛生局副局長郭香蘭表示，截至目前為止，衛生局並沒有接獲其他在該店家用餐後不適的其他案例，至於檢驗結果，預估要等到農曆年後才會出爐，衛生局會嚴格監督店家的衛生環境及條件。

目前店家自行停業，門口貼出告示表示「因管線問題暫停營業」。業者指出，接到衛生局通知後才知道，未能得到消費者資料，不知消費者的狀況，也不知是來自餐廳或其他來源的病毒媒介，目前只能積極配合相關單位調查並等待結果，分店已預防性停業，等待政府單位檢查完畢無虞後才會復業。

基隆某餐酒館有民眾聚餐後出現上吐下瀉，業者已預防性停業。（記者盧賢秀攝）

基隆某餐酒館有民眾聚餐後出現上吐下瀉，業者已預防性停業。（記者盧賢秀攝）

基隆市衛生局人員前往該餐酒館採集檢體送驗。（基隆市衛生局提供）

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