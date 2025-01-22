為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中樂成宮延續30多年寒冬送暖 5443弱勢戶受惠

    民眾排隊領取樂成宮的送暖物資。（圖由樂成宮提供）

    民眾排隊領取樂成宮的送暖物資。（圖由樂成宮提供）

    2025/01/22 11:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕以「旱溪媽祖」聞名的台中市東區樂成宮，今天（22日）舉辦延續30多年的「歲未寒冬送暖活動」活動，共計發放白米與食用油等生活物資，給台中市各區5443戶弱勢居民，其中，東區弱勢戶另有2000元慰問金，樂成宮董事長何敏誠強調，希望此舉能擴大社會大眾的愛心，讓媽祖慈悲擴散，增進社會溫馨與祥和，營造友善幸福城市。

    何敏誠進一步指出，今年東區受惠弱勢家庭共460戶，每戶致送春節慰問金2000元、白米3公斤2包、食用油3公升1瓶，另外，南區、南屯區、太平區、大里區、烏日區與霧峰區等區，共有4983戶，每戶致送白米3公斤1包，合計捐出慰問金共92萬、白米共1萬4949公斤（4983包）、食用油共1380公升（460瓶）。

    何敏誠說，樂成宮未來將不間斷與各界合作舉辦公益活動，善盡宗教團體的社會責任，期盼能持續把善心注入台灣這片美好土地上，讓弱勢家庭在年節到來時刻，能感受到溫暖，這也是弘揚媽祖慈悲心，希望能增進社會溫馨與祥和，營造友善幸福城市。

    樂成宮董事長何敏誠（圖右）強調，送暖是弘揚媽祖慈悲心，希望增進社會溫馨與祥和。（圖由樂成宮提供）

    樂成宮董事長何敏誠（圖右）強調，送暖是弘揚媽祖慈悲心，希望增進社會溫馨與祥和。（圖由樂成宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播