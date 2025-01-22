台中樂成宮延續30多年寒冬送暖 5443弱勢戶受惠

民眾排隊領取樂成宮的送暖物資。（圖由樂成宮提供）

2025/01/22 11:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕以「旱溪媽祖」聞名的台中市東區樂成宮，今天（22日）舉辦延續30多年的「歲未寒冬送暖活動」活動，共計發放白米與食用油等生活物資，給台中市各區5443戶弱勢居民，其中，東區弱勢戶另有2000元慰問金，樂成宮董事長何敏誠強調，希望此舉能擴大社會大眾的愛心，讓媽祖慈悲擴散，增進社會溫馨與祥和，營造友善幸福城市。

何敏誠進一步指出，今年東區受惠弱勢家庭共460戶，每戶致送春節慰問金2000元、白米3公斤2包、食用油3公升1瓶，另外，南區、南屯區、太平區、大里區、烏日區與霧峰區等區，共有4983戶，每戶致送白米3公斤1包，合計捐出慰問金共92萬、白米共1萬4949公斤（4983包）、食用油共1380公升（460瓶）。

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何敏誠說，樂成宮未來將不間斷與各界合作舉辦公益活動，善盡宗教團體的社會責任，期盼能持續把善心注入台灣這片美好土地上，讓弱勢家庭在年節到來時刻，能感受到溫暖，這也是弘揚媽祖慈悲心，希望能增進社會溫馨與祥和，營造友善幸福城市。

樂成宮董事長何敏誠（圖右）強調，送暖是弘揚媽祖慈悲心，希望增進社會溫馨與祥和。（圖由樂成宮提供）

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