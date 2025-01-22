新竹縣十大易肇事路口出爐！第一名換人當

新竹縣十大易肇事路口出爐！縣府警察局統計2024年轄內交通事故件數，竹北市喜來登大飯店前方的光明六路東一段與自強北路口，首度摘冠。（記者廖雪茹攝）

2025/01/22 11:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣十大易肇事路口出爐！新竹縣警察局統計2024年轄內交通事故件數，竹北市包辦其中8處，其中，喜來登大飯店前方的光明六路東一段與自強北路口首度摘冠；交通隊分析，尖峰時間交通量大，車流交織情形多，若是開車分心就很容易肇事，將多管齊下改善交通安全。

警察局統計，2024年新竹縣轄內交通事故，含A2和A3（有人員受傷或是車損）總計2萬3931件，經統計分析十大易肇事路口及交通事故件數依序如下：

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（一）竹北市光明六路東一段與自強北路：62件

（二）竹北市文興路一段與自強南路：61件

（三）竹北市光明六路與縣政二路：50件

（四）竹北市中華路與國盛街：50件

（五）竹北市中華路與興隆路一段：45件

（六）新埔鎮褒忠路與褒忠路350巷：43件

（七）竹北市莊敬南路與光明六路：40件

（八）竹北市博愛南路與興隆路一段：31件

（九）新豐鄉泰安街與新興路：30件

（十）竹北市光明七街與縣政二路：28件

警察局指出，自強北路、自強南路是竹北市、新埔鎮往來竹科、竹市的主要道路，而光明六路則是台1線及竹北火車站往來高鐵的要道，兩大幹道車流量相當大，交會路口在去年發生擦碰撞等車禍全縣最多；至於前年事故第一名的中華路與興隆路口，經加強宣導及科技執法後，去年降為第五名。

警察局分析，十大肇事路口的交通事故發生熱時，多集中於6至10時或16至20時，為上下班尖峰時間，交通量大且車流交織情形增多。主要肇事原因為分心駕駛、轉彎未依規定、轉彎車未禮讓直行車、未保持安全距離等。

發生地點多集中於主要交通幹道，兩側多為商家、車站、學校或本縣重要交通樞紐，除車流密集外常有違規停車、行人違規穿越道路及未禮讓行人等情形。

警察局表示，將持續針對上述交通違規加強取締，同時透過社區與校園進行交通宣導，提升路權及安全觀念；另勤務中或處理交通事故時，若發現標誌、標線不合理或毀損斑駁等情事，將提報道路管養單位儘速改善，俾利用路人遵循。

警察局也呼籲用路人通過路口時，請依照號誌指示行駛，車輛經過無號誌路口需落實停讓，行經路口或轉彎要減速慢行，交通安全無小事，一同打造友善及安全的交通環境。

竹北市文興路一段與自強南路每年都在新竹縣十大易肇事路口的名單內。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市光明六路與縣政二路是上國道一號竹北交流道的重要路口。（記者廖雪茹攝）

2023年摘下新竹縣十大易肇事路口第一名的竹北市中華路與興隆路口，經加強宣導及科技執法後，2024年降為第五名。 （記者廖雪茹攝）

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