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    桃市府智慧1號店下載指定QRcode換春聯 李雅英立牌進駐

    女神李雅英人型立牌進駐桃市府「智慧1號店」，讓粉絲合照、打卡。（記者鄭淑婷攝）

    女神李雅英人型立牌進駐桃市府「智慧1號店」，讓粉絲合照、打卡。（記者鄭淑婷攝）

    2025/01/22 11:45

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃市府1樓大廳的「智慧1號店Taoyuan Hub One」啟動新春計畫，除有在地小農年菜組、樂天桃猿球隊聯名應援變裝娃娃以及ㄚ桃園哥美式玻璃咖啡杯同步亮相，21日到24日期間，只要於桃市府臉書「桃園事」下載指定QR code，就能兌換1組市長張善政親筆簽名的蛇馬攏順春聯，而女神李雅英的人型立牌也將進駐長達3個月，歡迎粉絲合照、打卡。

    桃市府表示，桃園市現有吉祥物「ㄚ桃&園哥」誕生於2016年的台灣燈會，適逢2025台灣燈會在桃園舉辦，市府去年底順勢推出宇宙版「ㄚ桃&園哥」，並邀請女神李雅英站台，首波周邊商品特別與在地三球團，包括中華職棒樂天桃猿、TPBL桃園台啤永豐雲豹及P. LEAGUE+桃園璞園領航猿，聯名推出球衣、帽子、毛巾、城市杯、玻璃杯以及公仔，透過「智慧1號店」的方式限定販售。

    桃市府表示，下週就是農曆新年，「智慧1號店」加碼推出限量周邊商品，桃園限量版春聯「蛇馬攏順」也有隱藏限量版，民眾只要於21日至24日期間，到位於市府1樓的「智慧1號店」機台，掃描指定QR code就能兌換1組隱藏限量版春聯，每日提供25組，4天共100組，隱藏限量版春聯為張善政親筆簽名版本，希望為領取的市民送上滿滿祝福。

    此外，ㄚ桃園哥也與樂天桃猿球隊聯名推出應援變裝娃娃，除了在智販機販售，也會不定期藏身於夾娃娃機內，歡迎各路好手挑戰，ㄚ桃園哥美式玻璃咖啡杯則是簡約中帶點俏皮，印有ㄚ桃園哥的可愛剪影，替日常午茶時光增添氛圍感；而平時就有銷售在地小農蔬菜的「智慧1號店」，因應春節也邀請小農與在地知名餐廳合作，推出年菜組「新百王餐廳年菜禮盒」，即日起限量開賣，桃園青農再加碼送5樣好菜，銷售方式亦是透過智販機購買「年菜卡」，即可預約取貨。

    桃市府「智慧1號店」啟動新春計畫，其中，21日到24日期間，只要於桃市府臉書「桃園事」下載指定QR code，就能兌換1組市長張善政親筆簽名的蛇馬攏順春聯。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府「智慧1號店」啟動新春計畫，其中，21日到24日期間，只要於桃市府臉書「桃園事」下載指定QR code，就能兌換1組市長張善政親筆簽名的蛇馬攏順春聯。（記者鄭淑婷攝）

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