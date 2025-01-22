今年走春來點環保之旅 全台273處環境教育場所報你知

陽明山國家公園以火山地質聞名，豐富的生態環境，成為戶外的自然教室。（圖擷取自環境部網站）

2025/01/22 11:53

〔記者陳嘉怡／台北報導〕春節9天連假即將來臨，許多民眾都會全家出遊走春。環境部表示，全台273處環境教育設施場所，涵蓋國家公園、博物館、動物園等，為推廣環保永續旅遊，並設立「環教青旅行」專區匯集全台各縣市的精選綠色旅行路線，盼民眾身體力行環保行動、增進生態保育與文化資產等知識。

環境部國家環境研究院長劉宗勇表示，全台有273處環境教育設施場所，包含10處國家公園與都會公園、28處自然生態教育中心、18處農場、23處博物館與動物園等。陽明山國家公園的火山地質與地理環境，形成獨特的植被環境，孕育出豐富生態系，每年都吸引許多遊客造訪。另外像是台北市立動物園、台南的黑面琵鷺生態展示館、新北市立十三行博物館等也都很適合親子旅遊。

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劉宗勇表示，民眾可以在環境部的「環教趴趴GO」網站的「環教青旅行」專區，查詢到涵蓋全台各縣市的22條綠色旅行路線，建議民眾在春節9天假期出外旅遊，可以選擇這些路線，挖掘各地自然生態美景與文化故事，開啟知性的環保之旅、綠色旅遊。

環境部也提醒，為呼應全球減碳、減塑需求，今年1月1日起實施「一次性旅宿用品限制使用對象」，全台旅宿業不得提供小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品；不得於房間等營業場所提供梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品。目前旅宿業多改以大瓶裝的壁掛式盥洗用品，個人衛生用品則請民眾自備，若忘記帶也可向櫃檯免費索取或購買。

陽明山國家公園以火山地質聞名，豐富的生態環境，成為戶外的自然教室。（圖擷取自環境部網站）

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