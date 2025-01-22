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    2024年南部十大消費新聞出爐 消基會:一、二名都是食安

    高雄市衛生局、食藥署與保7總隊等，前往海順食品、津棧和佳廣貿易公司，搜查違規進口的中國製辣椒粉。（資料照、高雄市衛生局提供）

    高雄市衛生局、食藥署與保7總隊等，前往海順食品、津棧和佳廣貿易公司，搜查違規進口的中國製辣椒粉。（資料照、高雄市衛生局提供）

    2025/01/22 11:24

    〔記者王榮祥／高雄報導〕消基會南區分事務所公布2024年南部十大消費新聞，前兩名都是食安，分別為進口辣椒粉檢出毒化物「蘇丹紅」色素、以及寶林茶室食物中毒釀6死，而十大新聞裡，食安共3件。

    消基會說明，這次邀請南部地區專家學者、關心消費事務的學術界教授、維護正義的團訟律師及熱心消費保護的志工擔任票選委員，選出影響南部地區的十大消費新聞，新聞排行名次:

    1、進口辣椒粉檢出毒化物「蘇丹紅」色素

    2、寶林茶室食物中毒釀6死

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    10、2025年起旅宿業不得提供一次性備品

    消基會提醒民眾，在日常生活中應提高警覺，關注消費資訊，並呼籲積極參與消費者教育活動；未來消基會也將持續努力，與各界合作，共同打造安全、公平的消費環境。

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