走春新景點！新北大都會公園辰光橋光雕展 1/25開展

拱型的炫彩光廊中，七彩的星星燈點綴著情人節的夜空。（圖由新北市高灘處提供）

2025/01/22 11:35

〔記者陳奕劭／新北報導〕迎接西洋情人節到來，新北市府高灘地工程管理處今年以「情繫辰光」為主題，在新北大都會公園辰光橋打造夢幻光雕燈飾，為情人們締造專屬的浪漫空間，辰光橋情人節光雕展將於1月25日春節前夕開展，展期至3月23日，歡迎各地情人趁9天的春節假期感受情人節的浪漫氛圍。

高灘處處長黃裕斌表示，新北大都會公園左右岸的辰光橋，今年以牛郎織女重逢為構想，可由景觀橋遠眺新北河濱星光夜景，搭配橋上浪漫的星座光雕，橋上設置6座主題光雕燈飾，其中「曲線之愛」與「璀璨心廊」以獨特的光影設計，宛如時光隧道般絢麗愛心光廊和繽紛動感的炫彩光廊，營造浪漫滿溢的情人節氛圍，可望成為情侶們拍照打卡的熱門景點。

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黃裕斌指出，橋上巨型喜鵲光雕是展演最大亮點，搭配橋身如同銀河般光廊，就像喜鵲在銀河上架起鵲橋，帶領牛郎及織女相見，不僅承載著古老如同神話般的浪漫寓意，也讓每位來訪的情人們共同感受愛情傳遞與甜蜜，框住美麗的愛情。

高灘處說明，辰光橋光雕展1月25日起至3月23日止，每日亮燈時間為晚上5點半至10點，展期橫跨春節、元宵節、西洋情人節與白色情人節，春節假期走春探訪新北大都會公園時，不妨駐足到夜間感受辰光橋浪漫的光雕展，度過充實又浪漫的假日時光。

由巨型喜鵲傳遞祝福之愛，承載著古老如同神話般的浪漫寓意。（圖由新北市高灘處提供）

辰光橋以牛郎織女重逢為構想，可由橋上遠眺新北河濱星光夜景。（圖由新北市高灘處提供）

辰光橋光雕展展期橫跨春節、元宵節、西洋情人節及白色情人節。（圖由新北市高灘處提供）

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