板殯遷移與否新北拋8選址評估 市府：現地優化相對可行

新北市政府提出市立殯儀館優化規劃方案，重新規劃周邊交通動線。圖為模擬示意圖。（民政局提供）

2025/01/22 11:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣今年將邁入超高齡化社會，死亡人口逐年攀升，殯葬設施已不敷需求，新北市政府近日提出「新北市立殯儀館（簡稱板殯）優化規劃」方案，其中殯儀館遷移或原地改建引發爭論。民政局長林耀長說，評估8處選址專業分析，以現地優化相對具可行性。市長侯友宜今天表示，將以理性、雙向、專業溝通，改善周邊環境與交通動線，持續徵求各方意見再定案。

林耀長今天在市政會議進行「新北市殯葬政策未來與因應」專題報告，他指出，板殯在旺日禮廳和停車空間不夠，尤其武漢肺炎疫情或春節期間，都設置臨時冰櫃因應，殯葬服務量能不足，業者進駐周邊，影響居民生活品質。

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林耀長表示，板殯建築物1985年取得使用執照，至今已40年，每年禮廳總量能為1萬3600多廳，旺日多半不敷使用；每年冰櫃總量能為32萬1500餘櫃，預計在2031年達到上限。

殯葬處審慎評估各地興建殯儀館或生命園區的條件，針對三峽溪北段、土城建安段、土城祖田段、五股第一公墓、深坑第二公墓、汐止第一公墓、汐止第四公墓、新北市立殯儀館等8處地點進行專業分析，多數面臨用地取得困難、需辦理遷葬作業費時、山坡地限制可建築面積、需另闢聯外道路、原住戶需搬遷等各項因素，以板殯現地優化相對具可行性。

林耀長說明，殯儀館優化以現代化、立體化、整體化為原則，新增現代化禮廳、冰櫃、多功能室等設施，提供明亮、乾淨的治喪環境，打破刻板印象，重新規劃交通動線，增加停車格位數，盼降低對周邊住家的影響。

針對板殯何去何從，侯友宜表示，殯儀館大家都需要，如何做的更好，是市府努力的目標，雖然各界立場不同，希望透過雙向、理性、專業的溝通，優化交通環境，營造友善生活空間。他也提及五股垃圾山整頓、塭仔圳開發案的經驗，市府面對挑戰逐一克服，強調「很多事情現在不做，以後會後悔」，明天將舉行第3場說明會，將持續和地方溝通。

新北市立殯儀館使用至今約40年，對於遷移或原地改建，地方有不同聲音。（記者賴筱桐攝）

新北市立殯儀館優化方案以現代化、立體化、整體化為原則，新增現代化禮廳、冰櫃、多功能室等設施。圖為模擬示意圖。（民政局提供）

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