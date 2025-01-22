桃園年貨大街買肉鬆發現異物 經發局：要求攤商下架產品並撤離現場

桃園年貨大街在桃園區南華街封街舉辦。（經發局提供）

2025/01/22 11:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園年貨大街持續到27日，近日除了糖果未標明價格爭議，又有民眾反映在某攤位購買的肉鬆中發現異物，桃市府經發局表示，已於第一時間啟動調查程序，並立即要求該攤商下架商品並停止營業撤離現場。

此外，事件肉鬆為新北市工廠生產，已通報轄管新北市衛生局，涉事商品製成與檢測結果正在調查中，將釐清事實並嚴肅處理，確保事件得到妥善解決。

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經發局表示，為保障消費者的權益與食品安全，市府已加強宣導食品安全相關規範，要求所有參與攤商加強自主管理，持續強化活動現場的管理與監督，避免類似情況再次發生，同時也協助受影響的消費者辦理退換貨事宜，凡購買到相關問題商品的民眾，可撥打服務專線02-8521-5016分機#1310、1311，或攜帶商品與購買收據憑證至活動現場服務台，將安排專人協助處理，務求讓民眾的消費權益獲得保障。

經發局表示，桃園年貨大街匯集眾多桃園在地特色商家，提供多樣化的年貨商品，從經典年菜到創意零嘴、甜點、應景植栽等都有，攤商業績成長3到5成，為進一步確保大家的消費體驗，市府將持續關注活動現場的運營情況，提供更優質的服務。

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