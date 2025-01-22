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    台東日治時代宿舍化身五星級日式旅館 包棟一晚1萬5千元起跳

    台東北町日治時期宿舍化身為五星級的日式旅館。（記者黃明堂攝）

    台東北町日治時期宿舍化身為五星級的日式旅館。（記者黃明堂攝）

    2025/01/22 11:05

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府耗資數億元修繕北町日式宿舍群，經過標租，由雲品集團取得經營權，改裝成8棟獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，全區佔地2.1公頃，總計設有7棟獨棟日式町屋，及1棟青年旅館，將於2月15日起正式營業，獨棟定價每晚1萬5千元起跳，即日起開始受理住房預定，並推出開幕優惠價，將提供給旅遊至台東的旅客們全新的住宿體驗，餐飲項目則於第一季末正式營運。

    雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際以此地的歷史脈絡，重新將木屋群的旅宿品牌命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，老建築更多的生命力，以永續與ESG的角度來看，更重新活化了文化資產，也促進了更多旅客得以親近文化、了解歷史。

    「台東市北町日式建築宿舍群」建於1939年左右，佔地2.1公頃，規劃了7棟日式町屋與1棟10間雅房的文創青年旅館作為住宿設施使用，品牌為「寶桑町屋Machiya Posong」。獨棟的日式町屋有雙人、4人、6人及至多10人入住的規格，室內空間自26.5坪起跳，包含日式庭院則有高達120坪以上的住宿體驗空間，包棟日式町屋定價自15000元起，開幕期間「寶桑町屋Machiya Posong」更推出開幕優惠價。

    室內空間除了有充滿和風的榻榻米，還有日式風情的障子窗，將柔和的自然光引入室內，空氣中還飄散木質調與榻榻米的氣味，木屋窗下有別於一般日式家屋多了一排透氣窗，是為了因應台東悶熱的夏季氣候所衍生出的設計，街區中有著台灣紅磚牆、立式遮陽板以及通風小扇窗。

    北町日式建築宿舍群「寶桑町屋Machiya Posong」也設置了1棟文創青年旅館，設有10間雅房客房，包括9間單床房與1間雙床房，衛浴空間為共同使用的形式，但保留獨立雅房的設計，讓入住青旅時更具隱私性，在細心打造的日式極簡青旅空間裡，入住旅客可使用公共空間與其他旅人進行交流與互動，還規劃了自在勾懸掛鐵壺的迎賓茶席，在辦理入住、退房時也能得到短暫的休憩，更可體驗台東北町充滿日式風情的文化體驗，青年旅館每人入住定價自2500元起，開幕期間每人788+15.5%元即可入住。

    台東北町日治時期宿舍化身為五星級的日式旅館。（記者黃明堂攝）

    台東北町日治時期宿舍化身為五星級的日式旅館。（記者黃明堂攝）

    台東北町日治時期宿舍化身為五星級的日式旅館。（記者黃明堂攝）

    台東北町日治時期宿舍化身為五星級的日式旅館。（記者黃明堂攝）

    台東北町日治時期宿舍化身為五星級的日式旅館。（記者黃明堂攝）

    台東北町日治時期宿舍化身為五星級的日式旅館。（記者黃明堂攝）

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