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    新北環境教育繪本徵選開跑 首獎獲5萬元、作品公開展覽

    各組前三名的作品除了頒發獎金與獎狀，另外將製作成實體書、電子書與2026年月曆。（新北市環保局提供）

    各組前三名的作品除了頒發獎金與獎狀，另外將製作成實體書、電子書與2026年月曆。（新北市環保局提供）

    2025/01/22 10:59

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環境保護局今天（22日）宣布環境教育繪本徵選活動開跑，依年齡分為四大組別，各組前三名將得到獎金5萬元、3萬元與1萬元，作品將被製成實體書、電子書與2026年月曆，5月1日至6月6日下午5點收件，盼大眾啟發對環境議題的關心與行動。

    環保局表示，環境教育繪本競賽依參賽者年齡區分為四大組別，含「國小創作組」、「國中創作組」、「高中（職）創作組」與「社會創作組」，各組前三名將分別可獲得獎金5萬元、3萬元與1萬元，佳作數名頒發獎金1千元。前三名的作品將製作成實體書、電子書與2026年月曆，第一名的作品將被製作成電子有聲書，並於9月展覽，讓更多民眾欣賞充滿創意與環保意識的作品。

    環保局說明，參賽者創作方向可選擇新北市在地的環境議題或其他環保題材，如2050淨零排放、噪音科技執法、資源回收與廚餘再利用、環保兩用袋、水資源環境、新北市清潔隊員、新北市環境教育設施場所等，讓每一個故事成為環保行動的起點，歡迎報名參加，活動簡章與相關資訊可至環保局官網查詢。

    新北2025環境教育繪本徵選活動開跑囉，收件日期為114年5月1日至114年6月6日下午5時截止。（新北市環保局提供）

    新北2025環境教育繪本徵選活動開跑囉，收件日期為114年5月1日至114年6月6日下午5時截止。（新北市環保局提供）

    獲獎作品將於9月進行展覽，讓更多民眾欣賞這些充滿創意與環保意識的作品。（新北市環保局提供）

    獲獎作品將於9月進行展覽，讓更多民眾欣賞這些充滿創意與環保意識的作品。（新北市環保局提供）

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