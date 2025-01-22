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    高雄車站南側地下停車場1/24啟用 2月底前臨停費率優惠

    高雄車站南側地下停車場將於1月24日上午10時起正式啟用，提供669個汽車位和253個機車位。（高雄市交通局提供）

    高雄車站南側地下停車場將於1月24日上午10時起正式啟用，提供669個汽車位和253個機車位。（高雄市交通局提供）

    2025/01/22 10:42

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄車站南側地下停車場將於1月24日上午10時起啟用，可提供669個汽車位和253個機車位，2月底前試營運採臨停費率優惠，汽車1小時30元、當日最高上限150元，3月1日起恢復為1小時40元、當日最高上限200元；機車每次30元。

    高雄車站地下停車場，為台鐵公司委託民間業者營運的智慧停車場，配合高雄車站周邊道路運行，汽車須從站西路進停車場，從站東路離場。高雄車站以南民眾請走中正路或七賢路，由自立路經鐵道街往站西路進場；從復興路、民族路往北的民眾，可由十全路轉博愛路由站西路進場。離場時，從站東路由鐵道街轉復興路或民族路往南；高雄車站以北民眾，只要沿博愛路從站西路行駛進場，離場沿著站東路順向行駛離場即可。機車則由建國三路進、站西路出。

    為配合停車場啟用，高雄市交通局提供完善交通配套並提升用路體驗，除停車場出入口新增交通號誌及調整時制外，沿線也設置多面導引牌面及6面資訊可變標誌，提供即時方向指引，方便民眾熟悉交通動線，並於初期派遣警力駐點疏導。

    高雄車站南側地下停車場可望大幅紓解高雄車站周邊停車需求，1月24日至2月28日試營運期間採臨停費率優惠，汽車1小時30元、當日最高上限150元，3月1日起恢復為1小時40元、當日最高上限200元。機車每次30元。後續尚有東、西兩側機車停車場，將配合鐵道局整體工程進度，預計於2025年下半年啟用。

    高雄車站南側地下停車場將於1月24日上午10時起正式啟用，並於2月底前提供臨停費率優惠。（高雄市交通局提供）

    高雄車站南側地下停車場將於1月24日上午10時起正式啟用，並於2月底前提供臨停費率優惠。（高雄市交通局提供）

    高雄車站南側地下停車場收費提供現金、票卡及多元行動支付繳費。（高雄市交通局提供）

    高雄車站南側地下停車場收費提供現金、票卡及多元行動支付繳費。（高雄市交通局提供）

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