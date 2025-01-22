為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    注意！春節9天連假 彰化市路邊停車照常收費

    今年農曆春節期間，彰化市路邊停車格正常收費。（記者湯世名攝）

    今年農曆春節期間，彰化市路邊停車格正常收費。（記者湯世名攝）

    2025/01/22 10:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕今年農曆春節連假長達9天，彰化市路邊停車到底要不要收費？彰化市長林世賢今天（22日）指出，以往春節期間為方便民眾停車，曾經取消路邊停車收費，但卻造成停車格被占用，因此為增加車輛轉換率，刺激店家商機，今年決定路邊停車格正常收費。

    2020年春節彰化市曾實施路邊停車不收費，但員林市、鹿港鎮照收，曾出現彰化市區停車格停滿車輛，降低轉換率，不利民眾和遊客停車，引起店家與居民抱怨。

    今年春節連假期間，彰化市民族路將封街舉辦春節市集，市公所評估屆時將吸引大批遊客前來逛街、拜廟、吃美食，停車問題將是一大考驗，因此為提高停車轉換率，決定今年春節期間路邊停車格照常收費。

    彰化市長林世賢表示，以往在春節期間，彰化市為方便民眾停車都不收費，但不收費卻造成路邊停車格長時間被占用，外地遊客想來停車，面臨無處可停，引發民怨，因此決定今年春節期間照常收費，以提高停車格轉換率。

    彰化市公所決定今年農曆春節，路邊停車正常收費。（記者湯世名攝）

    彰化市公所決定今年農曆春節，路邊停車正常收費。（記者湯世名攝）

    為提高轉換率，今年春節連假，彰化市路邊停車照常收費。（記者湯世名攝）

    為提高轉換率，今年春節連假，彰化市路邊停車照常收費。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播