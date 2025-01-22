注意！春節9天連假 彰化市路邊停車照常收費

今年農曆春節期間，彰化市路邊停車格正常收費。（記者湯世名攝）

2025/01/22 10:41

〔記者湯世名／彰化報導〕今年農曆春節連假長達9天，彰化市路邊停車到底要不要收費？彰化市長林世賢今天（22日）指出，以往春節期間為方便民眾停車，曾經取消路邊停車收費，但卻造成停車格被占用，因此為增加車輛轉換率，刺激店家商機，今年決定路邊停車格正常收費。

2020年春節彰化市曾實施路邊停車不收費，但員林市、鹿港鎮照收，曾出現彰化市區停車格停滿車輛，降低轉換率，不利民眾和遊客停車，引起店家與居民抱怨。

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今年春節連假期間，彰化市民族路將封街舉辦春節市集，市公所評估屆時將吸引大批遊客前來逛街、拜廟、吃美食，停車問題將是一大考驗，因此為提高停車轉換率，決定今年春節期間路邊停車格照常收費。

彰化市長林世賢表示，以往在春節期間，彰化市為方便民眾停車都不收費，但不收費卻造成路邊停車格長時間被占用，外地遊客想來停車，面臨無處可停，引發民怨，因此決定今年春節期間照常收費，以提高停車格轉換率。

彰化市公所決定今年農曆春節，路邊停車正常收費。（記者湯世名攝）

為提高轉換率，今年春節連假，彰化市路邊停車照常收費。（記者湯世名攝）

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