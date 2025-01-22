梅嶺賞梅專車來了！春節連假1/25開駛

楠西梅嶺梅花綻放，走春遊逛景點。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/22 10:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市楠西梅區嶺梅花盛開綻放，適逢農曆春節連假，為紓解大量車潮湧入梅嶺山區，接駁專車將於1月25日開駛，民眾賞梅可少塞車之苦。

接駁車於1月25日至2月2日（1月27、28兩日不營運），行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9時開始運行，末班車下山為下午4時，每20至30分鐘1班次，且依人潮機動加班；另搭乘大台南公車旅客，於玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日往返18班次。

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交通局表示，春節期間自行開車民眾可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於楠西區水庫路9號，台3線旁）搭乘免費接駁車上山；此外利用大台南公車，可從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘台灣好行梅嶺線前往梅嶺地區。

交通局局長王銘德表示，梅嶺風景區山上約有300席停車位，自行開車的朋友配合警察局交通管制引導，並多加留意警廣或沿線管制公告，請欲搭乘接駁車的民眾，依照引導前往「綠柏園」停放，再搭乘免費接駁車上山。

王銘德表示，除梅嶺賞梅接駁車外，春遊熱區亦規劃免費停車接駁車，包括安平老街3線免費接駁車，鹽水月津港燈節接駁車（新營太子宮至橋南老街）、龍崎空山祭接駁車（文衡殿至龍崎國小）。景區可搭乘市區公車前往，月津港燈節可搭乘棕幹線公車、龍崎空山祭可搭乘紅幹線公車。

公共運輸處表示，春節期間持市民卡可免費搭乘市區公車（0~98、901、902路；但33、61及高鐵快捷公車除外）、及雙層巴士24小時99元，另持一般電子票證搭乘台灣好行33、61、98、菱波官田線、梅嶺線及東山咖啡線均享半價優惠，歡迎民眾來府城搭乘「大台南公車」走春。

梅嶺接駁專車將於1月25日開駛。 （記者洪瑞琴攝）

梅嶺接駁車站點「芒果農創玫瑰綠柏園」（南市交通局提供）

梅嶺大眾運輸交通資訊表。 （南市交通局提供）

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