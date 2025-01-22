北市蔬果不合格率增 曾獻瑩籲導入AI提升檢驗覆蓋率

北農定期針對蔬果檢驗，圖為農藥檢驗不合格的油菜。（資料照，圖由台北市場處提供）

2025/01/22 10:19

〔記者蔡思培／台北報導〕隨著春節將至，民眾採購年貨、準備年菜的需求大幅增加。台北市議員曾獻瑩發現，台北市第一、第二批發市場的農藥殘留不合格率自去年下半年以來呈現逐月上升趨勢，他建議台北農產運銷公司在蔬果檢驗時導入AI技術，快速辨識高風險樣品，提升檢驗覆蓋率。

曾獻瑩指出，根據台北市市場處數據，去年下半年，第一、第二果菜批發市場的農藥殘留不合格率逐月攀升，從7月的85件一度衝高至11月的134件，不合格率也一度衝破10.73%。去年12月份雖驟降至88件，但曾獻瑩認為這可能與天氣轉冷、病蟲害減少，導致農藥使用量降低。

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曾獻瑩說，北農依據《農產品批發市場管理辦法》訂定「進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點」，每日對進場果菜進行抽樣檢驗，並在拍賣前完成檢驗作業，防止不合格果菜流入市面。北農也自2019年起引入「質譜快檢法」，可檢驗市面上約200種農藥，現在共有3台質譜儀，每日可檢驗約50組樣品。

曾獻瑩要求北農在春節期間一定要嚴格把關、加強檢驗，確保進場蔬果符合安全標準。他也建議，北農可考慮導入AI技術，AI除能協助分析檢驗數據，快速辨識高風險樣品，優化抽樣策略，也可輔助質譜數據解析，加速檢測流程，縮短檢驗時間，確保不合格產品在最短時間內被攔截。

曾獻瑩提醒，市府在春節期間應積極加強蔬果檢驗，確保符合安全標準，讓市民安心採購、放心食用；未來也可研議結合先進技術，提升檢驗品管的量能為市民把關食品安全與健康。

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