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    搭機注意！長榮航空客艙「行動電源起火冒煙」 網驚：原來不能用

    長榮航空BR711航班發生行動電源自燃冒煙事件，所幸處理得當未釀重大事故。（@716money/Threads授權提供）

    長榮航空BR711航班發生行動電源自燃冒煙事件，所幸處理得當未釀重大事故。（@716money/Threads授權提供）

    2025/01/22 11:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為了避免手機或隨身的3C產品沒電，民眾出國旅遊時通常會準備行動電源，然而長榮航空近日卻發生行動電源過熱自燃的驚險插曲，機艙內一度瀰漫燒焦臭味，險釀成大禍。

    一名網友在「Threads」發文表示，近日搭乘長榮航空BR711航班由中國上海飛往桃園機場時，突然聞到一股燒焦的臭味，原來是一名乘客的行動電源過熱自燃，幸好空姐迅速處理才沒有引發火災。她也再三呼籲，「飛行中不要使用行動電源，很容易過熱，然後自燃」。

    另名同機乘客指出，當時正值客艙收餐時間，一名空姐突然拿著水越過推車跑向前方，隨後一陣煙霧及燒焦味從座位區冒出，讓機上乘客非常惶恐，「在空中發生這種事情超危險，好險沒有釀成大禍」。

    貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛表示第一次知道飛機上不能使用行動電源，「我也不知道飛行中不要使用行動電源」、「我真的不知道，最近搭飛機有用，充了一半感覺行動電源很燙就拔掉了，真的萬幸！」、「真假我之前都有充電欸」、「上次搭飛機只有說起降的時候不要用行動電源」。

    一名網友指出，「大氣壓力的問題，飛機客艙屬於增壓環境，在飛機起降過程中，客艙壓力是變化的，會從起飛前的1個大氣壓降到巡航時的約0.6個大氣壓，降落時再慢慢增加到1個大氣壓。如上文所述，鋰是非常不穩定的金屬，在這種環境下行動電源中的鋰電池會産生變化，此時如果使用行動電源，容易發熱、增加自燃的概率。若旁邊存在易燃物品，則後果不堪設想」。

    此外，還有人補充，「飛機上不建議使用行動電源應該是因為行動電源的品質參差不齊，跟不能充電應該沒有關係，就是怕會遇到有人用劣質的行動電源，導致過熱甚至爆炸事情發生，才會建議不要使用行動電源」。

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