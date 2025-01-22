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    融入地方文化特色 澎湖四季旅遊訪古季打頭陣

    湖西南寮雞母狗，列入冬之訪古季行程。（澎管處提供）

    湖西南寮雞母狗，列入冬之訪古季行程。（澎管處提供）

    2025/01/22 10:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處，推動「四季澎湖灣」旅遊，包含「冬-訪古季」、「春-賞鷗季」、「夏-石滬季」及「秋-奇岩季」，透過結合生態導覽、手作體驗與走讀等多元方式，以永續旅遊為核心理念，感受菊島四季變化的無窮魅力。

    今年「澎湖四季旅遊」系列活動，由「冬-訪古季」率先登場。澎管處特別於元宵節期間串聯澎湖24家廟宇，共同舉辦「元宵乞龜集章」活動，時間為2月11日至14日。遊客凡集滿指定章戳，即可兌換限量版綠蠵龜公仔（限量1200隻），並可參加抽獎，獎品包含蘋果iPad平板電腦及多樣在地伴手好禮。

    澎管處更於元宵節期間（2月12日至14日）推出為期3天的「元宵乞龜專車行程」，規劃北環線與湖西+南環線2條1日遊經典路線，帶領遊客體驗澎湖特有元宵活動，優惠價200元，專車接送及導覽服務，並獲贈肪片龜造型暖暖包及平安龜西點餐盒，還可獲得乞龜集章，即日起開放報名。

    另外，澎管處3至4月推出訪古輕旅行遊程，活動3月1日至4月26日，規劃《北環線-尋幽秘境觀潮去》及《湖西+南環線-低碳澎湖農漁村之旅》2條1日遊路線，《北環線》包含：【雞母狗DIY】、【漁翁島燈塔】。《湖西+南環線》則是【古早味釜鍋飯】、【銀合歡木炭DIY】。1日遊每週6出發，共計10梯次。活動可洽：方小姐02-87939209 或楊小姐02-87939257。

    澎湖海廢浮球造景，也成為冬之訪古季重點。（澎管處提供）

    澎湖海廢浮球造景，也成為冬之訪古季重點。（澎管處提供）

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