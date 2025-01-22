東山碧軒寺觀音佛祖返碧雲寺 大批信眾走香路護持

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場。（記者王涵平攝）

2025/01/22 09:58

〔記者王涵平／台南報導〕國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，大批信眾隨香，走古香路恭送觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，農曆正月初九再回駕東山碧軒寺。

碧軒寺觀音佛祖今日上午7時13分起駕，雖非假日，仍有大批信眾湧至參拜、鑽轎腳。

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台南市長黃偉哲等各界人士一大早就前往參拜，黃偉哲表示，台南平安度過台南400年，是非常不容易，有佛祖保佑，近日地震，大家也都可以平安，希望未來新的一年大家都可以家業興旺、事業平順、身體健康、萬事如意。

至2024年為止，台南有6項國家重要民俗，為全國最多，東山區是全國唯一擁有2項重要民俗，另一為東山吉貝耍西拉雅族夜祭，見證東山區文化資源之豐富、多元。

南市文資處表示，東山碧軒寺迎佛祖暨遶境源自1832年張丙之亂期間，白河關子嶺碧雲寺因戰亂被焚毀，原供奉之觀音佛祖因而轉移至番社庄（今東山區）安奉，地方人士另外再興建碧軒寺祀之，最後則演變為農曆12月23日回碧雲寺過年、正月初九再回駕，過程中「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，更是當地獨有民俗文化。

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，大批信眾隨香，走古香路恭送觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年。（記者王涵平攝）

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，大批信眾領取紅包發財金。（記者王涵平攝）

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