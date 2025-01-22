農曆年前送溫暖 更保基隆分會偕同慈善協會 助更生家庭修繕房屋好過年

更生家庭二樓樓板凹陷斷裂，若不修繕恐有坍塌之虞。（記者吳昇儒翻攝）

2025/01/22 10:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台灣更生保護會基隆分會近期前往基隆市仁愛區一處更生家庭中訪視時，發現其住所二樓房間與一樓廚房間的樓板，因年久失修下陷。若不及時處理，恐有塌陷之虞。但該家庭經濟困難，無力支付，便與在地的天行者慈善協會攜手進行急難救助房屋修繕，並趕在農曆年前完工，讓更生家庭安心過好年。

更生保護會基隆分會主委林正峰指出，了解到案家的背景後，知道其家境困頓，無力修復樓板，但又有居住需求，便呈報給社會處，請其協助。而社會處則轉介給天行者慈善協會，共同協助更生家庭。

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天行者慈善協會執行長黃永翔表示，該處兩層樓建築中，二樓房間與一樓廚房間的樓板，因年久失修而破損下陷，對屋內人員居住安全與日常生活造成嚴重影響；特別請維修師傅趕工，在農曆年前完工。本次也準備了許多生活物資及冷凍食品，為案家解決燃眉之急。期望透過這次合作，為更多需要幫助的人帶來溫暖與改變。

天行者慈善協會執行長黃永翔（左）特別請施工師傅趕工，在農曆過年前，修繕完畢。（記者吳昇儒翻攝）

樓層隔板腐蝕嚴重。（記者吳昇儒翻攝）

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