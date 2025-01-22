馬戲音樂劇「誰偷了我的，超能力」 1/25嘉義縣首度戶外演出

「誰偷了我的，超能力！」舞台劇結合馬戲表演。（嘉義縣文化基金會提供）

2025/01/22 10:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化基金會年度大型舞台劇邀請全國唯一舞台劇結合馬戲的天馬戲創作劇團，帶來首次嘉義縣戶外演出「誰偷了我的，超能力！」親子戲碼，將於1月25日晚上6點30分在布袋國小舉行，免費入場，要讓親子體驗難得一見的馬戲音樂劇。

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍表示，馬戲音樂劇原訂去年12月演出，因颱風影響延至今年，「誰偷了我的，超能力！」以「超能力」為核心故事亮點，透過馬戲特技展現天馬行空的非寫實場景，融合創新的馬戲道具設計，將為觀眾帶來豐富視覺感觀體驗。

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陳尚雍說，親子舞台劇有華麗特技、絢爛燈光，正面歡樂，劇情講述在餅乾節吃下餅乾的孩子，找到屬於自已的超能力，主角悠悠卻成了餅乾節唯一沒有得到能力的孩子，但只要吃下補習班的激爆餅乾，就能找到自己的超能力，這趟奇幻旅程將在嘉義讓民眾免費欣賞。

陳尚雍說，「誰偷了我的，超能力！」是天馬戲劇團於2022年推出第二部原創音樂劇，在台北華山親子表藝節首演時大獲好評，2023年接連受邀參加第一屆FOCASA馬戲藝術節及台北表演藝術中心演出。

1月25日下午4點30分開放進場，民眾可提早進場搶好位置，現場有布袋鎮公所提供的限量小禮物，歡迎民眾共度充滿驚喜的夜晚，演出資訊可上「嘉義縣文化基金會」臉書粉專查詢。

天馬戲創作劇團的舞台劇「誰偷了我的，超能力！」。（嘉義縣文化基金會提供）

「誰偷了我的，超能力！」1月25日在布袋國小登場，免費入場。（嘉義縣文化基金會提供）

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