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    武陵外役監獄歲末睦鄰 贈貧老生活物資及衛教

    武陵外役監獄今天向武陵村民進行衛生講座，並致贈歲末生活物資。（記者黃明堂翻攝）

    武陵外役監獄今天向武陵村民進行衛生講座，並致贈歲末生活物資。（記者黃明堂翻攝）

    2025/01/22 09:26

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣武陵外役監獄致力於敦親睦鄰，於歲末年終之際，許多弱勢家庭面臨寒冷與生活困難的雙重挑戰，為了讓貧困家庭能夠感受到溫暖與關懷，今天致贈延平鄉及鹿野鄉貧困鄉民愛心慰問金及生活物資，以強化社區間之互助精神，展現公益關懷，幫助弱勢鄉民度過寒冬，度過一個溫暖的年節。

    今天的「公益溫心，送暖到手心」敦親睦鄰活動，由該監典獄長張龍泉與機關同仁親自走訪瑞豐及武陵等社區，遞送白米、油、鹽、水等生活物資，為有需要的家庭送上溫暖與關懷，並向他們傳遞社會的溫情。活動不僅物資的致贈，更是傳遞社會溫馨與關懷之體現。與此同時，該監衛生科長現場辦理衛生教育宣導講座，期普及健康知識，幫助大家過個健康、平安的春節。

    該監典獄長張龍泉表示，隨著年關將至，武陵外監秉持回饋地方鄰里之理念，希望能將社會的溫暖傳遞到每一個需要幫助的人，讓大家在年節前夕感受到關愛和力量，進一步促進社區和諧共融，守望相助，將「送暖」行動發揮至最大效益，讓每個家庭都能感受到年節的溫暖，為新的一年注入更多希望與力量。

    武陵外監典獄長張龍泉贈送武陵村民生活物資。（記者黃明堂翻攝）

    武陵外監典獄長張龍泉贈送武陵村民生活物資。（記者黃明堂翻攝）

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