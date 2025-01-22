台中市大安媽祖園區可走春 海洋館5月底營運

台中市觀旅局表示，大安媽祖園區媽祖雖未安座，但園區已開放。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/22 09:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過幾天就過年，台中市大安媽祖園區及海洋館可否走春？台中市觀旅局表示，大安港媽祖文化園區媽祖雕像仍持續推動中，以2026年7月前完成媽祖雕像為目標；另該園區自去年1月起，於假日開放遊客休憩使用，並於7月改為全年開放（每週一休館），設有以竹編製作的可愛海洋生物裝置藝術，民眾可規劃；另海洋館預計今年5月底營運。

台中市觀旅局答覆議員楊典忠關切大安媽祖園區及海洋館進度表示，大安港媽祖文化園區媽祖雕像仍持續推動中，以2026年7月前完成媽祖雕像為目標；另該園區自去年1月起，於假日開放遊客休憩使用，並於7月改為全年開放（每週一休館）。

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觀旅局表示，春節期間，除週一休館，園區也將開放，歡迎遊客將園區納入旅遊規劃。園區內展示甲安埔地區的文化與生態解說，並設有以竹編製作的可愛海洋生物裝置藝術，深受親子遊客喜愛；遊覽園區後，民眾也可順道參觀附近的龜殼生態公園及紅樹林生態區等自然景點，享受豐富的生態旅遊體驗。

至於台中海洋館，觀旅局表示，該場館為全國第一座由地方政府設置、興辦、營運及管理的海洋水族展示教育場館，已依「促進民間參與公共建設法」規定於去年5月24日辦理點交予OT廠商，接續依契約規定於一年內完成展示裝修工程及營運前作業，市府與OT廠商將持續努力推動，預計今年5月底營運。

觀旅局也指出，已向交通部觀光署爭取679台灣好行公車停靠，市區公車路線也同步規劃將於海洋館周邊設置公車站牌，並協調客運業者將行駛動線延伸至台中海洋館，以有效串聯漁港、高美濕地等景點。

觀旅局表示，未來大眾運輸路線規劃均需經由館前道路及北堤路路口通行，增加公車路線亦能使台中港周圍交通更加便利，希望市民朋友多加利用大眾運輸系統走訪台中市濱海遊憩區觀光廊道。

台中市觀旅局表示，海生館今年五月底營運。（記者蘇金鳳攝）

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