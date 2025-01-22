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    新北新莊副都心建案大火 4區解除空品示警

    市府環境保護局表示，主要影響範圍為新莊區、泰山區、林口區與桃園市龜山區，目前已解除空氣品質示警，請居民緊密門窗，外出時記得戴口罩。（圖由新北市環保局提供）

    市府環境保護局表示，主要影響範圍為新莊區、泰山區、林口區與桃園市龜山區，目前已解除空氣品質示警，請居民緊密門窗，外出時記得戴口罩。（圖由新北市環保局提供）

    2025/01/22 09:05

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新莊副都心今天（22日）凌晨發生工地火警，富貴路、昌仁路建物樓頂起火，出現大量濃煙，已於凌晨2點左右熄滅，市府環境保護局表示，主要影響範圍為新莊區、泰山區、林口區與桃園市龜山區，目前已解除空氣品質示警。

    市府消防局說明，新莊區富貴路、昌仁路口工地17樓起火，獲報後派遣54輛車、141人搶救，凌晨2點19分控制火勢、2點44分熄滅，無人受困受傷，起火原因調查中。

    環保局表示，新莊工地發生火警，經模擬可能影響範圍為新莊區、泰山區、林口區與桃園市龜山區，另因大氣條件變化快，將持續監控更新空氣品質變化，啟動相關應變作為。

    環保局指出，持續監測空品微型感測器、周邊監測站，目前周遭數值已於正常範圍，稽查人員凌晨3點43分再次現場以直讀性儀器監測現場，現場進行風速量測為0m/s，空氣品質監測電子鼻讀值為0，多功能氣體偵測儀數值SO2=0.6，VOC=0，NH3=0，H2S=0，目前空氣品質均正常，解除空品示警。

    新莊區富貴路、昌仁路口工地17樓起火，樓頂竄起濃煙。（圖由新北市消防局提供）

    新莊區富貴路、昌仁路口工地17樓起火，樓頂竄起濃煙。（圖由新北市消防局提供）

    新莊副都心凌晨大火，主要影響範圍為新莊區、泰山區、林口區與桃園市龜山區。（圖由新北市環保局提供）

    新莊副都心凌晨大火，主要影響範圍為新莊區、泰山區、林口區與桃園市龜山區。（圖由新北市環保局提供）

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