日夜溫差大！今各地陰雨 小年夜後明顯轉冷

中央氣象署表示，今天各地雲量增多，山區、平地均有機會出現零星短暫雨。（資料照）

2025/01/22 06:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（22日）華南中層雲系東移，各地雲量增多，除山區有局部短暫雨以外，平地也有機會出現零星短暫雨，外出應攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地早晚天氣仍涼，西半部、宜蘭及金門、馬祖低溫約11至14度，花東及澎湖15、16度；白天仍舒適溫暖，全台各地高溫約21至24度，澎湖、金門19度，馬祖15度。

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氣象署今天凌晨4時39分發布低溫特報稱，苗栗縣清晨有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

此外，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，上山活動務必注意安全，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

明天（23日）各地早晚天氣仍涼；華南雲系東移，各地山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

24日東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，25日、26日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

27日（小年夜）強烈大陸冷氣團南下，各地天氣明顯轉冷，28日（除夕）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 24 17 ~ 23 20 ~ 23 16 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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