1/22各報重點新聞一覽

立法院院會歷經廿小時表決大戰後，昨天三讀通過「一一四年度中央政府總預算案」；審議結果刪減逾兩千億元、凍結逾一千五百億元，被刪凍的總金額及比例創歷年新高。（記者廖振輝攝）

2025/01/22 06:47

自由時報

總預算三讀 藍白大砍逾2千億 賴清德：對政府影響史無前例

立法院院會歷經廿小時表決大戰後，昨天三讀通過「一一四年度中央政府總預算案」。歲出原編列三兆一三二五億元，扣除法定義務支出與一般性補助的一．八兆元後，中央政府可實質支配預算約一．三兆元；審議結果刪減逾兩千億元、凍結逾一千五百億元，被刪凍的總金額及比例創歷年新高。

請繼續往下閱讀...

詳見總預算三讀 藍白大砍逾2千億 賴清德：對政府影響史無前例。

就職首日簽署多項行政命令 川普：退出世衛、巴黎氣候協定

美國總統川普廿日宣誓就職重返白宮，宣告在他主政下的美國就此展開黃金時代，再次昌盛且受全世界敬重，並誓言將簽署大量行政命令，以捍衛美國與挽救前朝政策所帶來的「衰落」。川普說，他在二度執政的每一天，都將奉行「美國優先」政策。

詳見就職首日簽署多項行政命令 川普：退出世衛、巴黎氣候協定。

粿條未冰存污染邦克列酸毒素 寶林中毒6死 負責人等5人起訴

寶林茶室信義遠百A13店去年造成卅三人食物中毒，六人不幸死亡；台北地檢署查出，代班的越南籍廚師胡清富、主廚周日豪及阮姓內場實習生，涉將保存不當導致污染「邦克列酸毒素」的粿條給客人吃，負責人黎仿軒及店長王順德則有未建立及落實食材管理制度等疏失，昨依違反食安法、刑法過失致死、過失傷害罪嫌起訴五人，並對黎求處四年以上徒刑、胡四年二個月以上徒刑。

詳見粿條未冰存污染邦克列酸毒素 寶林中毒6死 負責人等5人起訴。

聯合報

川普宣布美退世衛 取消在美出生公民權

美國總統川普廿日宣誓就職美國第四十七任總統，表示美國從此刻開始邁入黃金時代，並稱廿日為「解放日」。他就任首日就簽署上百項行政命令，包括取消非法移民在美國出生子女的公民權，並特赦近一千六百名國會暴動被告。

詳見川普宣布美退世衛 取消在美出生公民權。

中央總預算三讀砍2,075億 刪減金額寫新高

歷經20個小時馬拉松式表決，立法院昨（21）日三讀通過今年度中央政府總預算案，按三讀通過結果，行政院原本編列歲出預算3兆1,325億元，審議結果共計減列約2,075億元，刪減金額為史上新高，歲出規模降到約2兆9,248億元。

詳見中央總預算三讀砍2,075億 刪減金額寫新高。

中國時報

川普矢言 擊敗美國的敵人

美國總統川普於美東時間20日宣誓就職，正式開啟第二個總統任期。川普在就職演說中形容，他就任總統這天，是美國人民的「解放日」，美國的「黃金時代」從此開始。他矢言會讓美國再次偉大，建立世界上最強大的軍隊，美軍唯一的使命就是擊敗美國的敵人。

詳見川普矢言 擊敗美國的敵人。

川普上任簽退群令 WHO恐斷炊

美國總統川普20日上任便狂退群，一鼓作氣簽署多項行政命令，還揚言要「簽到手斷為止」。他不僅宣布美國退出世界衛生組織（WHO）、《巴黎氣候協定》，全球最低企業稅協議在美國「無效」外，甚至還暫停美國對外援助計畫90天。

詳見川普上任簽退群令 WHO恐斷炊。

美國總統川普20日宣誓就職重返白宮，並隨即簽署大量行政命令，退出世界衛生組織和巴黎氣候協定等。（歐新社）

寶林茶室食物中毒案，檢方昨依違反食安法、刑法過失致死、過失傷害罪嫌起訴負責人等五人。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法