高雄澄清湖風景區春節連假9天不打烊 水域建置AI偵測更安全

水公司於水域周邊16處景點，建置水域型智慧人形辨識系統，打造安全水域。（記者陳文嬋攝）

2025/01/22 00:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區去年湧入130萬觀光人潮，農曆春節連假9天不打烊，遊客中心、澂清樓正常開放；水公司於水域周邊16處景點，建置水域型智慧人形辨識系統，打造安全水域，民眾只要跨越欄杆，立即通報廣播勸離，玩樂更安全。

澄清湖風景區占地375公頃，開園超過一甲子，水源地也是觀光勝地，其中水域面積103公頃，為高雄市第一大湖，每年吸引百萬人潮，觀光、運動、休閒遊憩。

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春節連假9天開園迎賓，直到2月3日才休園，購票民眾可以玩扭蛋，營業時間維持上午6時至下午5時30分不變，園區開放雙向通行，前後門均可進入，請遵守交管人員指示通行。

園區去年發生4起水域意外，其中1件獲救成功，水公司為提升水域安全，於周邊九曲橋、三亭攬勝等16處景點，建置水域型智慧人形辨識系統，減少民眾誤闖水域範圍。

水公司表示，民眾只要跨越欄杆等，進入水域警戒範圍，拍照、玩耍、野放生物、違規釣魚等，甚至可能發生落水意外，透過系統偵測、即時通報，立即廣播「進入警戒區請離開」。

水公司指出，目前以釣客誤闖警戒區最多，後端保全透過監視器畫面，觀看民眾確認離去，若民眾仍逗留水域，將前往勸離民眾，若勸導不聽會報警，

此外，澄清湖水庫為重要防洪、供水設施，水公司公告禁止釣魚，違者可依違反水利法規定，開罰一至五萬元，水公司以勸導取代開罰，呼籲民眾切勿以身試法。

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