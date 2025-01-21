嘉義大埔規模6.4地震近阿里山 旅遊住宿未受影響

阿里山林鐵福森號。（雄獅旅遊提供）

2025/01/21 23:52

〔記者蔡昀容／台北報導〕嘉義大埔21日凌晨發生芮氏規模6.4地震。知名景點阿里山就在附近，旅行業者觀察，目前沒有退團情況。旅宿業者分析原因，這次沒有重大災情，交通也沒斷，但擔心後續發生更大地震。阿里山國家風景區指出，轄內無明顯災情，未影響民眾出遊心情，近日也會派員加強巡檢步道。

阿里山是國內具代表性景點，農業部林業及自然保育署表示，阿里山國家森林遊樂區無災情，阿里山林鐵全線正常行駛，但也提醒，隨著餘震不斷，山區可能出現土石鬆軟情形。

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經營林鐵觀光列車「栩悅號」及「福森號」的雄獅旅遊指出，春節期間栩悅號全數額滿、福森號僅剩少量餘位，目前未接到退團需求。可樂旅遊表示，國旅行程皆未受影響，後續將持續盤點各景點狀況滾動式調整，並以旅客安全為最優先考量。

旅館商業公會全國聯合會理事長洪崇元分析，這次地震阿里山沒有災情，南部也無大型建物倒塌、發生災難，加上西部交通選擇多元，有高快速公路、雙鐵等等，不像東部，只要蘇花公路、北迴線鐵路中斷就會重創，影響旅遊信心，因此整體而言，南部旅遊、住宿並未受地震影響。

此外，洪崇元以多年經驗觀察，嘉義、台南、高雄等南部旅館住客，初一至初五期間，多是返鄉過年的民眾，也較不易受地震影響。

不過，洪崇元坦言，後續可能還有地震，也有專家指出，不排除出現更大的地震，屆時會不會影響觀光業，還要再觀察。

阿里山國家風景區管理處處長黃勢芳表示，轄區內並無明顯災情，經初步巡視也無設施毀損，近兩日會加強巡檢。就目前觀察，過年前旅客就已安排好假期，加上沒有傳出重大災情，評估不會影響旅客出遊心情，但後續是否有變化會持續觀察。

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