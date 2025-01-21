衝地震重災區楠西供應宵夜 6台胖卡餐車暖心又暖胃

台南楠西建物災損通報451件，6台胖卡餐車提供宵夜，讓災民暖胃也暖心。（何榮長提供）

2025/01/21 23:55

〔記者劉婉君／台南報導〕芮氏規模6.4地震重創台南市楠西區建築物，當地停水，民眾無法烹煮，晚上除了慈濟便當，後壁區公所及六甲區公所也支援便當，讓災民不用排長龍等候，夜間還有民間6台胖卡餐車開來，提供災民熱騰騰的宵夜。

慈濟晚上送1000個便當 後壁公所支援500個、六甲公所100個

楠西震災嚴重，居民整理家園加上停水，許多人中午大排長龍等候領取慈濟便當，傳出有人抱怨等太久。晚上除了慈濟1000個便當，後壁區公所也支援500個、六甲區公所支援100個，總計1600個便當，區長何榮長說，晚上已無排隊情形，民眾一到就可以直接領取。

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晚間還有6台胖卡餐車帶來1200份熱騰騰的餐點，不少人領取享用，感受到社會溫暖。

楠西建物災損通報已451件

何榮長說，累計今（21）日建築物災損通報計有451件，結構技師勘查175件，經危險建築物評估，紅單78件，黃單42件，不貼單65件。明天繼續下里勘查。

而楠西區公所收容處所及旅宿收容計42人，其中，老人文康廚房收容18人，趣淘漫旅10人，曾文青年活動中心14人。

地震也造成不少住家的水塔損壞，還有水電師邀集進駐楠西協助災民重建家園。

何榮長說，明早（22日）自來水公司將派水車1台至楠西北極殿廣場，供因水塔倒塌管路破損暫無法修復而導致無水可用的民眾取用。

此外，楠西北極殿也預計提供200份香酥豬排給民眾享用。

除了慈濟便當送暖台南楠西，後壁及六甲區公所也支援晚餐，還有6台胖卡餐車提供宵夜，讓災民暖胃也暖心。（何榮長提供）

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