小琉球打造永續低碳島！鵬管處長王玟傑揮毫 春聯有彩蛋

鵬管處長王玟傑（左）、前觀光局組長張隆城和遠道而來的美國遊客合影。（記者陳彥廷攝）

2025/01/21 23:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處新任處長王玟傑新年新氣象，前進小琉球舉辦新春揮毫贈春聯活動，立下新年目標，盼進一步以永續低碳島打造小琉球。

春節將至，鵬管處今、明兩天邀請曾任觀光局組長的張隆城、東港東光國小主任胡曙寶、琉球書法學會理事長陳枝福、中華美術家協會書法社長洪賜隆及副社長黃水源等大師在琉球遊客中心揮毫。為推廣低碳旅遊，鵬管處將琉球觀光短影音連結轉為QR Code ，輸出為印章蓋上春聯，掃碼就能「一秒到琉球」。

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小琉球去年第3季及10月搭船往返人次雖然較2023年同期增加，但全年度下滑近5萬人，總數279萬人次，與疫情前差距不大，但這是「迎王」大批遊子及遊客湧入的結果，顯然大環境的出國潮仍有影響，鵬管處盼透過環境永續繼續吸引遊客。

王玟傑指出，從「迎王」就可得知琉球的民俗宗教昌盛、陸域「廟宇多」的特色。生態部分，除了潮間帶是「種源庫」，陸域方面，陸蟹包括椰子蟹等資源值得觀賞和保護，還有棋盤腳等外地較少見的生態相，這都是小琉球在海域以外也引人入勝的所在。

王玟傑說，近年國際間倡導「負責任旅遊」，讓遊客在遊玩時從「消費」轉向「守護」角度，而島上導覽志工培力將平均分配水域及陸域，也讓更多人能體驗到小琉球的生態人文走讀之美，期許打造小琉球不一樣的新面貌。

王玟傑也小試身手揮毫寫春聯。（記者陳彥廷攝）

新任鵬管處長王玟傑（中）趕在年前到小琉球揮毫，並鄉長陳國在（左二）推廣低碳旅遊。（記者陳彥廷攝）

春聯下就有QR碼，掃一下一秒到琉球。（記者陳彥廷攝）

小琉球海灘貨幣、咕咕幣繪製者林佩瑜（左）特地以島上最知名的「碧雲寺」觀音佛祖為題，請書法家寫下「碧雲觀照」。（記者陳彥廷攝）

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