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    桃園市轄風景區、遊樂區除夕休園 羅浮溫泉1/27~29連休3天

    羅浮溫泉含泡腳池27到29日連休3天。（記者李容萍攝）

    羅浮溫泉含泡腳池27到29日連休3天。（記者李容萍攝）

    2025/01/21 23:20

    〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節假期將到，桃園市虎頭山公園旅遊資訊站、北橫遊客中心、慈湖遊客中心、小烏來天空步道及天空繩橋、角板山行館、羅浮遊客中心、拉拉山遊客中心、巴陵古道生態園區除夕（28日）暫停開放，29日大年初一起開放。羅浮溫泉含泡腳池27到29日連休3天；巴陵1、2號隧道及巴陵隧道驛站因邊坡工程暫停開放。

    風管處長廖育儀說，桃園地區有4條「台灣好行」路線，到上述觀光景點走春可搭乘台灣好行‎501大溪快線、 ‎502小烏來線、 ‎503石門水庫線、‎506東眼山線，這4條路線除了28日除夕及29日大年初一停駛，初二開始正常營運。市府也提供2項線上貼心旅遊服務，下載「遊桃園APP」可觀看各景點高解析即時影像，以及景點人潮舒適燈號，避免到了才發現人擠人，或塞在車陣打壞遊興。

    農業部林業及自然保育署新竹分署轄管東眼山、拉拉山國家森林遊樂區28日除夕當天休園，其餘春節假期正常開放。目前東眼山沿途可見櫻花、柳杉林、雲瀑、生痕化石等山林自然景觀；拉拉山25日起開放，讓走春民眾近距離欣賞參天巨木、身處於雲霧繚繞的巨木林之中。

    小烏來天空步道除夕暫停開放。（記者李容萍攝）

    小烏來天空步道除夕暫停開放。（記者李容萍攝）

    拉拉山國家森林遊樂區25日起開放。（記者李容萍攝）

    拉拉山國家森林遊樂區25日起開放。（記者李容萍攝）

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