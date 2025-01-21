為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    勿攜違法菸品入境！菸防新法上路近2年 新北查獲6萬多條

    新北市銷毀違規加熱菸。（新北衛生局提供）

    新北市銷毀違規加熱菸。（新北衛生局提供）

    2025/01/21 23:28

    〔記者羅國嘉／新北報導〕菸害防制法修法上路將近2年，新北市衛生局迄今查獲已查獲高達6萬多條，入境非法加熱菸及電子煙，銷毀超過6噸違法品，且截至目前，尚無任何加熱菸取得合法販售資格。因此呼籲民眾，農曆春節假期將至，無論出國旅遊或返台，切勿攜帶電子煙或加熱菸等違法產品入境，違法攜帶入境者，最高可處500萬元罰鍰。

    衛生局健康管理科長陳欣蓉指出，新北迄今已查獲高達6萬多條，入境非法加熱菸及電子煙，銷毀超過6噸違法品。依據菸害防制法規定，禁止製造、輸入、販賣、展示及使用電子煙及未經健康風險評估的加熱菸及組合元件，截至目前，尚無任何加熱菸取得合法販售資格。

    陳欣蓉再次呼籲民眾，「不使用、不購買、不推薦」違法產品，販賣或於網站轉傳違法產品訊息等廣告行為，最高可處100萬元，製造或輸入業者最高可處新5000萬元罰鍰。海關對進口包裹及入境旅客行李皆會加強檢查，出國旅遊或跨國購買物品，勿存僥倖心態，別讓違法產品傷了荷包又傷了健康。

    衛生局長陳潤秋表示，傳統紙菸、電子煙、加熱菸都會對人體健康造成危害。世界衛生組織說，吸菸引起心血管和呼吸系統疾病，以及超過20多種癌症甚至死亡，提醒吸菸民眾，為自己、為家人加入戒菸行列，新北市各區衛生所提供戒菸服務，或撥打免付費戒菸專線0800-636363。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    新北市查獲違規加熱菸。（新北衛生局提供）

    新北市查獲違規加熱菸。（新北衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播