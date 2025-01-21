勿攜違法菸品入境！菸防新法上路近2年 新北查獲6萬多條

新北市銷毀違規加熱菸。（新北衛生局提供）

2025/01/21 23:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕菸害防制法修法上路將近2年，新北市衛生局迄今查獲已查獲高達6萬多條，入境非法加熱菸及電子煙，銷毀超過6噸違法品，且截至目前，尚無任何加熱菸取得合法販售資格。因此呼籲民眾，農曆春節假期將至，無論出國旅遊或返台，切勿攜帶電子煙或加熱菸等違法產品入境，違法攜帶入境者，最高可處500萬元罰鍰。

衛生局健康管理科長陳欣蓉指出，新北迄今已查獲高達6萬多條，入境非法加熱菸及電子煙，銷毀超過6噸違法品。依據菸害防制法規定，禁止製造、輸入、販賣、展示及使用電子煙及未經健康風險評估的加熱菸及組合元件，截至目前，尚無任何加熱菸取得合法販售資格。

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陳欣蓉再次呼籲民眾，「不使用、不購買、不推薦」違法產品，販賣或於網站轉傳違法產品訊息等廣告行為，最高可處100萬元，製造或輸入業者最高可處新5000萬元罰鍰。海關對進口包裹及入境旅客行李皆會加強檢查，出國旅遊或跨國購買物品，勿存僥倖心態，別讓違法產品傷了荷包又傷了健康。

衛生局長陳潤秋表示，傳統紙菸、電子煙、加熱菸都會對人體健康造成危害。世界衛生組織說，吸菸引起心血管和呼吸系統疾病，以及超過20多種癌症甚至死亡，提醒吸菸民眾，為自己、為家人加入戒菸行列，新北市各區衛生所提供戒菸服務，或撥打免付費戒菸專線0800-636363。

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新北市查獲違規加熱菸。（新北衛生局提供）

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