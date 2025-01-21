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    屏東春節「不夜城」將啟動 潮州公所推日郊區、夜鬧區攻略

    林後四林平地森林園區。（記者陳彥廷攝）

    林後四林平地森林園區。（記者陳彥廷攝）

    2025/01/21 23:21

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州春節假日市集從除夕開始到初四，是南台灣赫赫有名的「不夜城」，為讓人潮白天不無聊，潮州鎮公所媒合鎮內各處觀光景點，推出懶人包，春節走春經濟串連日夜，在潮州走透透。

    潮州的春節假日市集已成為集市超過60年，是屏東甚至全台灣24小時不休息的春節市集元老，多年下來已形成走春必定要去的地點，鎮公所近年皆媒合在地小旅行或是地圖，供遊客按圖索驥來走春或是尋覓秘境。

    潮州鎮公所指出，長久下來假日市集的消費主要時間就是晚上，在沒有限定營業時間下，被稱為不夜城，大多攤商因此都是在白天休息，這幾年開始都有遊客反映，希望白天就能先到潮州「附近卡位」，就近走走看看，因此順勢推廣鎮內原本的旅遊熱點。

    王建元說，今年以生肖蛇的「『埊龍』春遊潮州」為題，在鎮郊往東部分，遊客可經由泗林綠色隧道並直通林後四林平地森林園區，南側則是有潮好玩幸福村及近期引進水晶車廂的鐵道文化園區，這些地方都是值得花時間倘佯的好地點，可以來趟鐵道文化之旅，或是親子共遊，也可以進入森林沐浴在芬多精當中。

    王建元指出，鎮內老街部分則是都在白天營業，因此也會重製今年版本的地圖介紹店家，並媒合在地小旅行，讓遊客能輕鬆暢遊鎮內，初一鎮長周品全會在潮州三山國王廟接著到福安宮前發送蛇年好物，初三日式文化園區新年開園後，也會到場發放，歡迎民眾共襄盛舉。

    潮州鐵道園區引進餐廳車廂，還設計有水晶車廂。（台鐵公司提供）

    潮州鐵道園區引進餐廳車廂，還設計有水晶車廂。（台鐵公司提供）

    潮州鐵道園區引進餐廳車廂，還設計有水晶車廂。（台鐵公司提供）

    潮州鐵道園區引進餐廳車廂，還設計有水晶車廂。（台鐵公司提供）

    林後四林平地森林園區。（記者陳彥廷攝）

    林後四林平地森林園區。（記者陳彥廷攝）

    潮州綠色隧道。（記者陳彥廷攝）

    潮州綠色隧道。（記者陳彥廷攝）

    潮州春節假日市集如同不夜城。（鎮公所提供）

    潮州春節假日市集如同不夜城。（鎮公所提供）

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