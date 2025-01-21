桃園原鄉部落水源枯竭 3口備用水井啟用解「渴」

復興區羅馬公路沿線部落水源枯竭，市議員簡志偉（右4）邀相關單位現勘，水務局同意所開鑿的戰備水井即日起啟用。（記者李容萍攝）

2025/01/21 23:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興山區近期鮮少有雨，羅馬公路沿線溪口、奎輝、長興里一帶部落出現水源枯竭現象，為避免家戶在即將來到的農曆春節假期陷入無水可用窘境，市議員簡志偉今（21）日邀集相關單位現勘，與復興區長蘇佐璽等人做成結論，針對市府水務局已完成的3口備用水井雖尚未點交啟用，因應乾旱缺水與即將來到的春節連續假期，決議由公所即刻接手完成戰備水井水源接管民生用水儲水槽設施，以解燃眉之急。

水務局水利行政科長邱來賢表示，復興區這3口備用水井，每口每天可以提供150噸的水量供民眾使用。

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蘇佐璽表示，復興區後山地勢較高地區，自來水普及率全市最低，前山及後山居民大都靠簡易自來水供水，過往每逢12月至隔年3月枯水期、旱災及山泉水濁度過高時，水源容易不足，近1個月來，部落的簡易自來水只能在晚上打開提供部落居民煮飯、洗澡、洗衣服等使用，但白天就得關起來，半天的無水可用，對於居民白天要澆水種菜及白天的生活，相當不便。

簡志偉也說，山區以往缺水都是水車載水運送方式緩不濟急，前年他在市議會提案開鑿深200公尺的戰備水井，既然3口水井去年底都已完工驗收，他感謝水務局能同意水井在春節連假返鄉潮前啟動供水任務，讓部落居民可以安心過好年，不為缺水所苦。

復興區羅馬公路沿線部落水源枯竭，市議員簡志偉（右3）邀區長蘇佐璽（右4）等人現勘，水務局同意所開鑿的戰備水井即日起啟用。（記者李容萍攝）

復興區羅馬公路沿線部落水源枯竭，市議員簡志偉（右3）邀區長蘇佐璽（左2）等人現勘，由公所接管戰備水井即日起啟用。（記者李容萍攝）

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