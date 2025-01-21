迎9天春節長假 大溪警分局實施交管路段報你知

大溪老城區周邊道路管制時間自25日至2月2日。（大溪警分局提供）

2025/01/21 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕今年春節連假共有9天，桃園市大溪、復興沿線熱門景點及著名宗教信仰廟宇是許多遊客走春、參香祈福必選之地，包括蓮座山觀音寺、迎富送窮廟、普濟堂、福仁宮、大溪老街、月眉濕地生態園區、石門水庫、角板山、拉拉山等，大溪警分局為讓遊客走春能交通順暢，特規劃交通疏導措施供民眾參考，另提供建議替代道路以利民眾因應，提醒民眾務必遵守交通規則及配合執勤員警指揮。

大溪警分局表示，蓮座山觀音寺周邊道路管制自29日大年初一至2月2日的每日清晨6點至晚上6點，民眾開車經大溪瑞安路二段往石門水庫方向前往觀音寺參香時，進入崁津橋前行駛外側車道，非參拜民眾車輛行駛內側車道；至觀音寺入口進瑞安路二段48巷內後，車輛單行管制，需依沿線交通指示牌行駛，由內柵路一段60巷駛出，另瑞安路二段58號至196巷口開放黃線停車；瑞安路崁津橋東端前200公尺至勝利街口後200公尺，兩側擺放交通錐禁止停車。

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大溪老城區周邊道路管制時間自25日至2月2日，普濟路禁止左轉得勝路，老街車流建議路線由普濟路左轉金城路、再右轉康莊路或直行中華路至信義路，再右轉往新北市三峽或左轉往桃園方向；和平老街於上午9點至晚上6點劃設為行人徒步區，康莊路、得勝路口於中午12點至晚上6點管制車輛禁止右轉進入得勝路，實施單行道管制；老城區因停車位數量有限，請遊客儘量將車輛停放於月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街。

另外，因應「春節期間大漢溪山豬湖生態親水園區暨月眉濕地落羽松季活動」，月湖路於25日至2月2日上午8點至晚上6點實施單向管制措施，請車輛依沿線指引牌行進，導引至月眉路246巷及信義路525巷口出口。

至於復興區台7線下山建議替代道路：往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。

大溪瑞安路春節期間有多項管制和疏導措施。（大溪警分局提供）

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