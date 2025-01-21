台灣燈會在桃園+拜廟走春 交通疏導、替代道路一次看

中壢警分局於春節期間，將仁海宮廟前號誌管制時段延長為全時段運作。（中壢警分局提供）

2025/01/21 22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會」桃園青埔登場，預計將湧入大批人潮與車潮，因應春節連假，中壢警分局針對中壢仁海宮、青埔購物商城周邊等易壅塞道路規劃替代道路，請用路人留意。

中壢警分局長林鼎泰表示，中壢轄區仁海宮、青埔商圈（華泰名品城、置地廣場、IKEA）皆為轄區重要景點，春節期間預估有龐大旅遊及購物人潮、車潮前往青埔商圈購物及仁海宮參香，為能有效紓解交通，避免造成塞車回堵。

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春節期間中壢仁海宮廟前號誌管制時段延長為全時段運作，並商借新街國小供信眾停車；青埔商圈因應2025台灣燈會在桃園，展前即日起封閉洽溪路布置會場，遂規劃春節及燈會期間進入華泰名品城替代道路（高鐵南路右轉永信路，右轉領航北路，右轉青昇路，右轉華泰名品城大道），以期有效疏運人車潮。

林鼎泰提到，春節連續假期期間，中壢區依照往年經驗，分成年貨採購、返鄉、走春等階段，中壢分局已針對轄內大型商場、公共運輸場所、交通旅遊熱點加強車流監控，遇有大量人、車潮時，立即派警、民力交通疏導，並通報警廣路況，提醒用路人提早改道或搭乘大眾交通運輸前往以避免壅塞，確保春節期間交通順暢。

另春節連續假期國道交通疏導措施，國道1號平鎮系統南下入口封閉，實施交管，呼籲民眾若遇交流道壅塞，建議改走替代道路。

替代道路資訊如下：

中壢交流道替代道路：南下為平鎮區民族路→右轉環南路（台1線）→右轉延平路（台1線）南下；北上為平鎮區民族路→左轉環西路、環北路台1線北上；或中山高銜接台66線往西方向→右轉台15線濱海公路北上。

內壢交流道替代道路：南下為中壢區中園路→右轉中華路（台1線）→右轉環北路（台1線）南下；北上為中壢區中園路→左轉中華路（台1線）北上。

華泰名品城替代道路：南下為國道1號內壢交流道下，或從國道2號大園交流道下由中山南路進入青埔地區避開大竹交流道；北上為國道1號平鎮系統接臺66線下台31線進入青埔。

因應春節拜廟、走春人潮，桃園中壢警分局公布交通疏導措施。（中壢警分局提供）

因應春節拜廟、走春人潮，桃園中壢警分局公布交通疏導措施。（中壢警分局提供）

因應春節拜廟、走春人潮，桃園中壢警分局公布交通疏導措施。（中壢警分局提供）

中壢警分局於春節期間在華泰名品城周邊等易壅塞道路規畫替代道路，請用路人留意。 （中壢警分局提供）

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