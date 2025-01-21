小龍年龍潭走春！大北坑吃美食、茶裏王涼亭賞大景 還有Q版土地公

「茶裏王涼亭」可眺望整片丘陵綠樹與茶樹層層疊疊的開闊大景。 （記者黃政嘉攝）

2025/01/21 23:00

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農曆新年想親近自然，可到桃園市有魯冰花故鄉之稱的「龍潭大北坑休閒農業區」走春，海拔400公尺的丘陵河谷現在可看到魯冰花開花前翠綠模樣，與茶樹交錯綿延的茶山美景，桃園市農業局長陳冠義說，茶園景觀賞心悅目，歡迎過年來大北坑休閒走春。

大北坑休區北臨楊梅、西接新竹新埔，是客家茶鄉，日治時期就種魯冰花，全台最早。魯冰花種於茶樹旁，凋謝就成天然肥料，茁壯茶樹，當地茶農葉姓婦人說，年輕嫁來大北坑時就種滿茶樹，配合魯冰花節，去年12月15日在茶田種滿魯冰花，目前水氣尚足，可於2月底3月初開花。

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龍潭長大的陳冠義說，大片茶園覆蓋的大北坑是他的閒逛地，歡迎民眾過年來走走，茶樹景觀賞心悅目，2月底可見黃澄澄的滿坑魯冰花風情。大北坑農村發展協會總幹事江增平說，大北坑休區多處設有客家文化牆，蘊含多樣客庄文化意涵，適合慢慢走讀，步遊體會客庄風情。

開車從入口意象駛入，可於大北坑社區停車場停車，步行3分鐘沿石階爬到稜線平台，可居高遠眺整片綠山與茶田；或沿龍泉步道步行，經「葉家蓄水池」兩側寬、中間窄，湖形似葫蘆，池旁設有魯冰花意象可拍照取景；知名罐裝茶飲拍攝的廣告場景「茶裏王涼亭」於大北坑街1481巷62號，可在翠綠色亭柱裡眺望整片丘陵綠樹，與茶樹層層疊疊的開闊大景。

大北坑生態野溪公園的大北坑溪流水潺潺，蟲鳴鳥叫靜謐身心；從公園段大北坑街南向500公尺，可拜訪超過200年歷史的「百年眾伯公」，這裡位於新竹縣新埔鎮交界，是當地最古老的土地公，但神像失竊，去年12月初換上Q版彩繪土地公石雕。

用餐時間，大北坑有眾多客庄美食景觀餐廳，像山水緣、大江屋等，滿足饕客味蕾，或開車10分鐘路程到青年事務局輔導的三和青創基地，執行長廖緗翎於基地空間開設繞山花餐廳與錦鯉園，她說，基地原本零售多肉植物，經過轉型，結合老公養錦鯉的專業，遊客來這能欣賞上萬株的多肉植物與錦鯉，象徵招財、吉祥好運，也能吃到傳統客家料理、特色仙人掌甜點。

若想深遊，可事先預約大北坑區唯一合法民宿「外婆的家」，這裡是客家三合院古厝，其中一側由後生協力組合經營民宿，桃園市客家基金會曾輔導辦活動，龍潭周邊也有「雄獅文具-想像力製造所」、「手信霧隱城」等觀光工廠可參訪。

「龍潭大北坑休閒農業區」稜線平台上，居高遠眺整片綠山與茶田。（記者黃政嘉攝）

茶樹旁未開花前的魯冰花，凋謝就成天然肥料，茁壯茶樹。（記者黃政嘉攝）

「百年眾伯公」恰為新竹縣新埔鎮縣交界，是當地最古老的土地公。（記者黃政嘉攝

「百年眾伯公」土地公失竊，去年12月換上Q版彩繪土地公。 （記者黃政嘉攝）

大北坑區唯一合法民宿「外婆的家」是客家三合院古厝。（記者黃政嘉攝）

桃園龍潭三和青創基地能欣賞上萬株的多肉植物。（記者黃政嘉攝）

桃園龍潭三和青創基地有錦鯉園，能欣賞成群錦鯉。（記者黃政嘉攝）

繞山花餐廳特色仙人掌下午茶。（記者黃政嘉攝）

「葉家蓄水池」兩側寬、中間窄，湖形似葫蘆，池旁設有魯冰花意象可拍照取景。（記者黃政嘉攝）

大北坑休區多處設有客家文化牆，蘊含多樣客庄文化意涵。（記者黃政嘉攝）

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