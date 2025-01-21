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    中華民國農會中壢辦事處慶祝農民節 3優秀青農分享心得

    桃園市中壢區慶祝農民節，副市長王明鉅（右3）表揚優秀青農提升農業競爭力。（桃園市農業局提供）

    桃園市中壢區慶祝農民節，副市長王明鉅（右3）表揚優秀青農提升農業競爭力。（桃園市農業局提供）

    2025/01/21 23:10

    〔記者李容萍／桃園報導〕中華民國農會中壢辦事處今（21）日在中壢區月眉市民活動中心舉辦農民節慶祝大會，表揚優秀農民，積極發展觀光精緻農業，設立農村社區小鋪據點，民眾可採購在地特色農產品，其中包含以桃園3號為基礎創建的品牌芭寶米、順壢米，以及國產優質雜糧森奶黑豆漿、黑豆茶、草莓系列米香花生酥、甘糀及草莓口味的甘糀等創新產品等。

    桃園市副市長王明鉅出席活動說，在中壢辦事處推廣下，在地種植許多草莓，也有很多年輕人返鄉從農，以新的觀念、新的行銷及手法讓農業越做越好，同時研發新產品甘糀，還有稻米、草莓等名聲越來越響亮，產品品質非常好，都是農民辛苦打拚的成果。市府會持續鼓勵農業要傳承也要創新，支持青農發揮高競爭力優勢。

    會中表揚3位青年農民，47歲返鄉青農王甄薇原本從事幼教業，因身體健康問題決定自己種植健康農作物，一開始種植紅藜，秉持愛護土地的原則，不使用任何農藥，也堅持以有機方式種植短期葉菜及根莖瓜果類作物，接手年邁父親的悅福自然農場經營有成。她說，一開始也與家中長輩理念不合，也花了許多時間磨合彼此的觀念，後來發現周遭的環境變好，有紅蜻蜓等各式昆蟲、鳥類，覺得走這條路是對的選擇，也讓她獲選今年優秀青年農民。

    另2人，分為籌辦食農教育工作坊的林奕衡，從桃園市青年從農輔導計畫結業，現為桃園市青農聯誼會中壢分會第3屆分會長，配合食農教育推廣政策，執行農業部農村與水土保持署青年回留創新研究計畫；中觀溫室蔬菜農園園主黃成志，配合中壢區創新草莓產業文化行銷推廣輔導，利用溫網室等資材種植優質草莓及短期葉菜類。

    農業局長陳冠義提到，農業局結合青農將食農教育落實於桃園各農場，例如中壢芭寶米生態農園、中壢種菜養身都會農園等，透過示範實作及農遊體驗方式，讓民眾透過體驗活動，了解從生產種植、採收到加工過程，達到讓地方特色農業及食農教育可以傳承目標。

    桃園市中壢區慶祝農民節，副市長王明鉅（左3）參觀優秀青農的攤位。（桃園市農業局提供）

    桃園市中壢區慶祝農民節，副市長王明鉅（左3）參觀優秀青農的攤位。（桃園市農業局提供）

    桃園市中壢區慶祝農民節，副市長王明鉅（左3）參觀優秀青農的攤位。（桃園市農業局提供）

    桃園市中壢區慶祝農民節，副市長王明鉅（左3）參觀優秀青農的攤位。（桃園市農業局提供）

    桃園市中壢區慶祝農民節，副市長王明鉅（左3）參觀優秀青農的攤位。（桃園市農業局提供）

    桃園市中壢區慶祝農民節，副市長王明鉅（左3）參觀優秀青農的攤位。（桃園市農業局提供）

    桃園市中壢區慶祝農民節，副市長王明鉅（右3）參觀優秀青農的攤位。（桃園市農業局提供）

    桃園市中壢區慶祝農民節，副市長王明鉅（右3）參觀優秀青農的攤位。（桃園市農業局提供）

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