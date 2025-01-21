北市府與星宇航空、空官合辦國小航太營 培育未來產業人才

台北市教育局首度與星宇航空、空軍官校辦航太科學體驗營。（記者林承鴻攝）

2025/01/21 22:22

〔記者林承鴻／台北報導〕為深化生涯探索，職業試探向下扎根至國小，培育學生成為未來航空產業人才，台北市教育局首度與星宇航空、中華民國空軍官校於今（21）、明（22）兩日合作辦理「航太科學體驗營」。營隊設計活動專屬機長、空服員、維修人員服裝提供學員穿著。首梯次30個名額吸引近400名學生報名，教育局預告暑假將加開場次，讓更多國小學生瞭解航太科技應用及航太產業。

台北市國民小學航太科學體驗營今天上午在萬華區新和國小揭開序幕，2天航空科普課程，讓國小學生體驗機組人員的工作，體驗操作模擬飛行器，瞭解飛行基本原理，並透過動手實作，製作水火箭瞭解「作用力與反作用力」的物理法則，並實際測試設計，理解推進力、氣動力學和重力對飛行的影響。

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營隊也讓學生體驗空服員所需的儀態、餐桌禮儀、社交技巧，期待讓學生認識技術型高中電機電子群科、餐旅群科、商業群科等所學知識與未來職業應用結合。

星宇航空人力資源部課長施浣君形容，營隊像是在種植夢想和希望的種子，希望能讓小朋友發掘一些新的興趣，有不一樣的人生體驗。她說星宇航空目前與9所大專院校產學合作，提供6種不同部門的實習機會，並表示未來小學員們若對航空業有興趣的話，非常歡迎加入星宇航空。

台北市教育局副局長陳素慧表示，本次營隊串起產官學三方合作，是很不容易且創新的旅程。學員可體驗、學習到飛行跟STEAM課程，並穿上空服員、機師和維修員的服裝沉浸式體驗，祝福同學在未來人生航程收穫豐富。

台北市教育局首度與星宇航空、空軍官校辦航太科學體驗營。（台北市教育局提供）

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